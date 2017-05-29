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Новые «Пираты Карибского моря» собрали в российском прокате более 1 миллиарда

29 мая
2017 год

Новости кино >>
29 мая 2017
Приключенческий фильм Walt Disney Pictures «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» за первые выходные проката собрал рекордную кассу в России и странах СНГ — более миллиарда рублей.

Новые «Пираты Карибского моря» собрали в российском прокате более 1 миллиарда

Прибыль картины в мировом прокате уже превысила отметку в 15 миллиардов рублей, обогнав премьеры фильмов »Чужой: Завет» и «Меч короля Артура». Прежний рекорд по сборам в России принадлежал «Дэдпулу» - 882,2 миллиона рублей.

Бюджет новых «Пиратов» составил 230 миллионов долларов. Фильм стал пятым по счёту в серии приключенческой франшизы про капитана Джека Воробья, роль которого исполняет Джонни Депп.
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Новые «Пираты Карибского моря» собрали в российском прокате более 1 миллиарда фотографии
Новые «Пираты Карибского моря» собрали в российском прокате более 1 миллиарда фотографии
Новые «Пираты Карибского моря» собрали в российском прокате более 1 миллиарда фотографии
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