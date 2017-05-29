Новые «Пираты Карибского моря» собрали в российском прокате более 1 миллиарда

Приключенческий фильм Walt Disney Pictures «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
за первые выходные проката собрал рекордную кассу в России и странах СНГ — более миллиарда рублей.
Прибыль картины в мировом прокате уже превысила отметку в 15 миллиардов рублей, обогнав премьеры фильмов »Чужой: Завет»
и «Меч короля Артура»
. Прежний рекорд по сборам в России принадлежал «Дэдпулу»
- 882,2 миллиона рублей.
Бюджет новых «Пиратов» составил 230 миллионов долларов. Фильм стал пятым по счёту в серии приключенческой франшизы про капитана Джека Воробья, роль которого исполняет Джонни Депп
.
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