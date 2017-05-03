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В США отменили забастовку сценаристов

3 мая
2017 год

Новости кино >>
3 мая 2017
Всеобщая забастовка сценаристов США, грозившая повлечь за собой задержки в выходе или даже отмены популярных шоу Джимми Фэллона и Джимми Киммела, Saturday Night Live, «Ходячих мертвецов» и «Золотого глобуса», не состоится.

В США отменили забастовку сценаристов

Альянсу продюсеров кино и телевидения удалось в последний момент подписать новый 3-летний контракт с Гильдией сценаристов Америки. Условия сделки не разглашаются, но известно, что Гильдия требовала значительное увеличение финансирования и дополнительные гарантии (включая медицинские страховки) для членов профсоюза, а продюсеры были согласны удовлетворить лишь треть заявленных требований. Переговоры, в процессе которых утверждалось, что стороны готовы к компромиссам, продолжались последние несколько недель, но достичь договоренности удалось во вторник, когда истёк срок действия старого контракта.

Теперь дело осталось за руководством региональных подразделений Гильдии сценаристов, которое должно утвердить контракт. Впрочем, в данном случае никаких сложностей не предвидится.

Напомним, забастовка могла начаться вчера, 2 мая.
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