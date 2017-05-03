В США отменили забастовку сценаристов

Всеобщая забастовка сценаристов США, грозившая повлечь за собой задержки в выходе или даже отмены популярных шоу Джимми Фэллона
и Джимми Киммела
, Saturday Night Live
, «Ходячих мертвецов»
и «Золотого глобуса»
, не состоится.
Альянсу продюсеров кино и телевидения
удалось в последний момент подписать новый 3-летний контракт с Гильдией сценаристов Америки
. Условия сделки не разглашаются, но известно, что Гильдия требовала значительное увеличение финансирования и дополнительные гарантии (включая медицинские страховки) для членов профсоюза, а продюсеры были согласны удовлетворить лишь треть заявленных требований. Переговоры, в процессе которых утверждалось, что стороны готовы к компромиссам, продолжались последние несколько недель, но достичь договоренности удалось во вторник, когда истёк срок действия старого контракта.
Теперь дело осталось за руководством региональных подразделений Гильдии сценаристов, которое должно утвердить контракт. Впрочем, в данном случае никаких сложностей не предвидится.
Напомним, забастовка могла начаться вчера, 2 мая
.
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