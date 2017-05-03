Российский фильм впервые за полвека получил Гран-при фестиваля в Оломоуце

Картине Екатерины Ерёменко «Озеро Восток. Хребет Безумия»
вручили Гран-при старейшего фестиваля научного кино — Academia Film Olomouc
в Чехии. Впервые с 1966 года Гран-при AFO
получил российский фильм.
Ерёменко
, работавшая над созданием ленты 18
лет, стала первой в России женщиной, которая провела больше месяца на антарктической станции «Восток»
. Съёмочная группа фактически стала частью команды полярников, работающих в особо сложных условиях минусовых температур, и прошла через множество трудностей.
Екатерина Ерёменко: «Сказать что я очень рада, - это не сказать ничего. Этот фильм было очень тяжело делать, безумно тяжело. Мои близкие это видели. Но сейчас хочу поблагодарить руководство нашей Российской Антарктической Экспедиции - за то, что поверили в меня; наших героических полярников и особенно Алексея Екайкина, который по моей просьбе снимал первое проникновение в озеро; многочисленных продюсеров из Германии и России, которые пытались в разное время финансировать этот фильм; Пашу Костомарова, с которым мы ещё до начала производства начали снимать материал, мою съёмочную группу и особенно оператора Алексея Филиппова, который мужественно работал со мной в тяжелейших условиях на "Востоке"; всю команду, которая помогала мне уже после съёмок завершить производство и особенно Артура Хайруллина, Сергея Мирошниченко, Александра Бобенко и товарищей, которые подставили плечо, когда возникли сложности, сотрудников Киностудии Горького, которая финансировала проект и сейчас прокатывает фильм в кинотеатрах, а также семью, друзей и полярников "Востока" и "Прогресса" нашей 60 РАЭ, которые тоже стали друзьями. Я надеюсь, что этот приз поможет нашему фильму, а фильм поможет нашей РАЭ и учёным».
Российская премьера картины состоялась 9 апреля
.
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