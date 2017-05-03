Российский фильм впервые за полвека получил Гран-при фестиваля в Оломоуце

Картиневручили Гран-при старейшего фестиваля научного кино —в Чехии. Впервые с 1966 года Гран-приполучил российский фильм., работавшая над созданием лентылет, стала первой в России женщиной, которая провела больше месяца на антарктической станции. Съёмочная группа фактически стала частью команды полярников, работающих в особо сложных условиях минусовых температур, и прошла через множество трудностей.Российская премьера картины состоялась