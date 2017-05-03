Соколиный глаз поселится на Диком Западе

Джереми Реннер
воплотит на экране образ легендарного стрелка Джона Генри «Дока» Холлидея
.
Права на 2 романа Мэри Дории Расселл
- Doc
и Epitaph: A Novel of the O.K. Corral
, посвящённых знаменитому герою, приобрела компания PalmStar Media. Сценарист и режиссёр для проекта ещё не найдены.
В безымянной ленте расскажут о том, как хорошо образованный дантист из Атланты превратился в одного из самых известных ганфайтеров Дикого Запада, прославившегося крепкой дружбой с Уайеттом Эрпом
и перестрелкой в О. К. Коррал. Жизнь Дока Холлидея
длилась недолго - он умер в возрасте 36 лет.
Ранее киношным Доком становились Виктор Мэтьюр
, Кирк Дуглас
, Вэл Килмер
и Деннис Куэйд
.
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