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Соколиный глаз поселится на Диком Западе

3 мая
2017 год

Новости кино >>
3 мая 2017
Джереми Реннер воплотит на экране образ легендарного стрелка Джона Генри «Дока» Холлидея.

Соколиный глаз поселится на Диком Западе

Права на 2 романа Мэри Дории Расселл - Doc и Epitaph: A Novel of the O.K. Corral, посвящённых знаменитому герою, приобрела компания PalmStar Media. Сценарист и режиссёр для проекта ещё не найдены.

В безымянной ленте расскажут о том, как хорошо образованный дантист из Атланты превратился в одного из самых известных ганфайтеров Дикого Запада, прославившегося крепкой дружбой с Уайеттом Эрпом и перестрелкой в О. К. Коррал. Жизнь Дока Холлидея длилась недолго - он умер в возрасте 36 лет.

Ранее киношным Доком становились Виктор Мэтьюр, Кирк Дуглас, Вэл Килмер и Деннис Куэйд.
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