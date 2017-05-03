Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды»

Студия «Рок» Алексея Учителя
опубликовала официальный постер «Матильды»
.
Плакат представляет собой изображение трёх главных действующих лиц: императора Николая Второго
(Ларс Айдингер
), балерины Матильды Кшесинской
(Михалина Ольшанска
) и вымышленного персонажа, офицера императорской армии Воронцов (Данила Козловский
).
Помимо вышеназванных исполнителей центральных ролей в новой исторической ленте Учителя
заняты Сергей Гармаш
(Александр III
), Ингеборга Дапкунайте
(императрица Мария Фёдоровна
) и другие известные актёры.
Премьера картины состоится 6 октября
в Мариинском театре, а в прокат «Матильда»
выйдет 26 октября
.
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