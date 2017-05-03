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Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды»

3 мая
2017 год

Новости кино >>
3 мая 2017
Студия «Рок» Алексея Учителя опубликовала официальный постер «Матильды».

Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды»

Плакат представляет собой изображение трёх главных действующих лиц: императора Николая Второго (Ларс Айдингер), балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска) и вымышленного персонажа, офицера императорской армии Воронцов (Данила Козловский).

Помимо вышеназванных исполнителей центральных ролей в новой исторической ленте Учителя заняты Сергей Гармаш (Александр III), Ингеборга Дапкунайте (императрица Мария Фёдоровна) и другие известные актёры.

Премьера картины состоится 6 октября в Мариинском театре, а в прокат «Матильда» выйдет 26 октября.
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Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды» фотографии
Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды» фотографии
Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды» фотографии
Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды» фотографии
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