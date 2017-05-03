Второй сезон «Очень странных дел» будет мрачнее первого

Звёзды «Очень странных дел» Финн Вулфард
и Гатен Матараццо
поведали о том, что зрителей ожидает в продолжении популярного шоу.
Финн Вулфард: «Новый сезон будет гораздо мрачнее, можете ждать больше хоррор-элементов. Думаю, зрителям он понравится даже сильнее, чем первый. Кроме того, наши персонажи столкнутся и с некоторыми вполне реальными препятствиями, очень раздражающими!»
Гатен Матараццо: «Самое замечательное в новом сезоне это то, что каждого героя посетит своё собственное озарение. Вы увидите, как они справляются с последствиями прошлых событий, глубже окунётесь в их жизнь… Мне кажется, что у всех персонажей остались эмоциональные шрамы, они чувствуют себя одинокими, потому что после своего возвращения Уилл сильно изменился и больше не ведёт себя как их лучший друг».
Второй сезон сериала братьев Мэтта и Росса Даффера «Очень странные дела»
, состоящий из 9
эпизодов, стартует на Netflix в октябре текущего года.
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