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Второй сезон «Очень странных дел» будет мрачнее первого

3 мая
2017 год

Новости кино >>
3 мая 2017
Звёзды «Очень странных дел» Финн Вулфард и Гатен Матараццо поведали о том, что зрителей ожидает в продолжении популярного шоу.

Второй сезон «Очень странных дел» будет мрачнее первого

Финн Вулфард: «Новый сезон будет гораздо мрачнее, можете ждать больше хоррор-элементов. Думаю, зрителям он понравится даже сильнее, чем первый. Кроме того, наши персонажи столкнутся и с некоторыми вполне реальными препятствиями, очень раздражающими!»

Гатен Матараццо: «Самое замечательное в новом сезоне это то, что каждого героя посетит своё собственное озарение. Вы увидите, как они справляются с последствиями прошлых событий, глубже окунётесь в их жизнь… Мне кажется, что у всех персонажей остались эмоциональные шрамы, они чувствуют себя одинокими, потому что после своего возвращения Уилл сильно изменился и больше не ведёт себя как их лучший друг».

Второй сезон сериала братьев Мэтта и Росса Даффера «Очень странные дела», состоящий из 9 эпизодов, стартует на Netflix в октябре текущего года.
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