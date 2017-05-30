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Поклонники поттерианы снимают фильм про Волан-де-Морта

30 мая
2017 год

Новости кино >>
30 мая 2017
Независимая студия Triangle опубликовала в интернете первый трейлер фильма «Волан-де-Морт. Происхождение наследника», съёмками которого занимаются фанаты Гарри Поттера.



Картина расскажет о жизни Тома Реддла после окончания Хогвартса. Производство фильма началось в 2016 году, деньги на его создание собирали с помощью кампании на Kickstarter.

По сюжету, Гриша МакЛаген, наследница Годрика Гриффиндора, расследует убийство Хепзибы Смит, которую убил молодой Волан-де-Морт. У своей жертвы злодей украл чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина, чтобы сделать из них крестражи.

Поклонники поттерианы снимают фильм про Волан-де-Морта

Студия Triangle заверяет, что у нее есть разрешение на производство фильма от Warner Bros., которая владеет правами на Гарри Поттера.

Премьера картины «Волан-де-Морт. Происхождение наследника» состоится осенью 2017 года на YouTube.
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Поклонники поттерианы снимают фильм про Волан-де-Морта фотографии
Поклонники поттерианы снимают фильм про Волан-де-Морта фотографии
Поклонники поттерианы снимают фильм про Волан-де-Морта фотографии
Поклонники поттерианы снимают фильм про Волан-де-Морта фотографии
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