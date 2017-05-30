Поклонники поттерианы снимают фильм про Волан-де-Морта

Независимая студия Triangle опубликовала в интернете первый трейлер фильма «Волан-де-Морт. Происхождение наследника», съёмками которого занимаются фанаты Гарри Поттера.Картина расскажет о жизни Тома Реддла после окончания Хогвартса. Производство фильма началось в 2016 году, деньги на его создание собирали с помощью кампании на Kickstarter.По сюжету, Гриша МакЛаген, наследница Годрика Гриффиндора, расследует убийство Хепзибы Смит, которую убил молодой Волан-де-Морт. У своей жертвы злодей украл чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина, чтобы сделать из них крестражи.Студия Triangle заверяет, что у нее есть разрешение на производство фильма от Warner Bros., которая владеет правами на Гарри Поттера.Премьера картины «Волан-де-Морт. Происхождение наследника» состоитсяна YouTube.