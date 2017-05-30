80 лет со дня рождения Александра Демьяненко

30 мая 1937 года в Свердловске родился народный артист РСФСР Александр Демьяненко
, сегодня ему исполнилось бы 80 лет.
Александр родился в семье артиста оперного театра, а также преподавателя театрального мастерства в одной из местных консерваторий. Отец дважды уходил из семьи, но несмотря на это, Саша всегда старалась сохранить с ним тёплые отношения. Окончив свердловскую школу, Александр в 1954 году попытался поступить в МХАТ, тогда приёмная комиссия приезжала в Свердловск. Из-за волнения 17-летний парень не смог в полной мере продемонстрировать свой талант, поэтому мечты о большом кино пришлось оставить, но лишь до поры до времени. Демьяненко успешно поступил в свердловский юридический институт, но спустя полгода учёбы решил, что эта профессия ему не подходит. Через год вместе с друзьями он отправился в Москву, где поступил в ГИТИС. Родители тогда получили от сына телеграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе»
.
В 1959 году Александр Демьяненко окончил ГИТИС, несмотря на многочисленные прогулы. Профессор Иосиф Раевский
очень любил Сашу и верил в его успех, поэтому часто закрывал глаза на низкую посещаемость студента.
На 2-м курсе ГИТИСа режиссёры Александр Алов
и Владимир Наумов
пригласили Демьяненко на роль Мити в картину «Ветер»
. Его работу отметили как зрители, так и кинематографисты. Демьяненко показал новый тип героя — скромного интеллигентного юношу, готового на подвиги.
В 1959 году Александра Демьяненко пригласили в Московский академический театр имени Владимира Маяковского, где он проработал три года, но актёра всё больше привлекало кино. Вскоре он покинул столицу и переехал в Ленинград, где жил и работал на киностудии «Ленфильм» до конца своих дней.
Всего на счету Демьяненко около ста ролей в кино и сериалах. Александр Сергеевич кроме съёмок в кино, много времени отдавал дубляжу. На его счету дублированные персонажи в 42 отечественных и 44 иностранных фильмах. С советских экранов его голосом говорили Омар Шариф
, Жан-Поль Бельмондо
, Стив Бушеми
, Роберт Де Ниро
, Джон Войт
, и Донатас Банионис
. Последний любил повторять: «Демьяненко озвучивал меня лучше, чем я играл!»
.
С годами у Александра Сергеевича всё чаще стали проявляться проблемы с сердцем. В 1999 году по настоянию врачей он начал готовиться к коронарографии. Операция была назначена на 1 сентября, но 22 августа актёр скончался из-за отёка лёгких, вызванного коронарной болезнью сердца. Александру Демьяненко было всего 62 года.
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