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80 лет со дня рождения Александра Демьяненко

30 мая
2017 год

Новости кино >>
30 мая 2017
30 мая 1937 года в Свердловске родился народный артист РСФСР Александр Демьяненко, сегодня ему исполнилось бы 80 лет.

80 лет со дня рождения Александра Демьяненко

Александр родился в семье артиста оперного театра, а также преподавателя театрального мастерства в одной из местных консерваторий. Отец дважды уходил из семьи, но несмотря на это, Саша всегда старалась сохранить с ним тёплые отношения. Окончив свердловскую школу, Александр в 1954 году попытался поступить в МХАТ, тогда приёмная комиссия приезжала в Свердловск. Из-за волнения 17-летний парень не смог в полной мере продемонстрировать свой талант, поэтому мечты о большом кино пришлось оставить, но лишь до поры до времени. Демьяненко успешно поступил в свердловский юридический институт, но спустя полгода учёбы решил, что эта профессия ему не подходит. Через год вместе с друзьями он отправился в Москву, где поступил в ГИТИС. Родители тогда получили от сына телеграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе».

В 1959 году Александр Демьяненко окончил ГИТИС, несмотря на многочисленные прогулы. Профессор Иосиф Раевский очень любил Сашу и верил в его успех, поэтому часто закрывал глаза на низкую посещаемость студента.

На 2-м курсе ГИТИСа режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов пригласили Демьяненко на роль Мити в картину «Ветер». Его работу отметили как зрители, так и кинематографисты. Демьяненко показал новый тип героя — скромного интеллигентного юношу, готового на подвиги.

80 лет со дня рождения Александра Демьяненко

В 1959 году Александра Демьяненко пригласили в Московский академический театр имени Владимира Маяковского, где он проработал три года, но актёра всё больше привлекало кино. Вскоре он покинул столицу и переехал в Ленинград, где жил и работал на киностудии «Ленфильм» до конца своих дней.

Всего на счету Демьяненко около ста ролей в кино и сериалах. Александр Сергеевич кроме съёмок в кино, много времени отдавал дубляжу. На его счету дублированные персонажи в 42 отечественных и 44 иностранных фильмах. С советских экранов его голосом говорили Омар Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Стив Бушеми, Роберт Де Ниро, Джон Войт, и Донатас Банионис. Последний любил повторять: «Демьяненко озвучивал меня лучше, чем я играл!».

С годами у Александра Сергеевича всё чаще стали проявляться проблемы с сердцем. В 1999 году по настоянию врачей он начал готовиться к коронарографии. Операция была назначена на 1 сентября, но 22 августа актёр скончался из-за отёка лёгких, вызванного коронарной болезнью сердца. Александру Демьяненко было всего 62 года.
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80 лет со дня рождения Александра Демьяненко фотографии
80 лет со дня рождения Александра Демьяненко фотографии
80 лет со дня рождения Александра Демьяненко фотографии
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