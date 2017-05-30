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На свежих кадрах из второго сезона «Проповедника» появились главные злодеи

30 мая
2017 год

Новости кино >>
30 мая 2017
Создатели сериала «Проповедник» опубликовали два новых кадра из второго сезона проекта. На фото можно увидеть одного из главных злодеев Герра Старра (Пип Торренс), и его помощницу Лару Физэрстоун (Джули Энн Эмери).

На свежих кадрах из второго сезона «Проповедника» появились главные злодеи

Напомним, что в сериале проповедник Джесси Кастер (Доминик Купер) внезапно стал вместилищем высшего существа Генезиса, которое дало ему невероятную мощь и силу. Проповедник отправляется на поиски Бога, который, как стало известно, покинул рай и теперь скрывается где-то на Земле. Кастер работает в команде: ему помогает бывшая девушка Тюлип (Рут Негга) и ирландский вампир Кэссиди (Джозеф Гилган).

На свежих кадрах из второго сезона «Проповедника» появились главные злодеи

Новый сезон «Проповедника» будет состоять из 13 эпизодов, первая серия стартует на канале AMC 25 июня.
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На свежих кадрах из второго сезона «Проповедника» появились главные злодеи фотографии
На свежих кадрах из второго сезона «Проповедника» появились главные злодеи фотографии
На свежих кадрах из второго сезона «Проповедника» появились главные злодеи фотографии
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