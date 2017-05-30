Между нами тает лёд: первые кадры фильма с Идрисом Эльбой и Кейт Уинслет

Появились первые кадры новой мелодрамы «Между нами горы»
, снятой по одноимённому роману-бестселлеру Чарльза Мартина. Главные роли в картине исполнили Идрис Эльба
и Кейт Уинслет
.
В центре сюжета двое незнакомцев — врач по имени Бен Пейн и писательница Эшли Нокс. Оба чудом уцелели во время крушения маленького частного самолета в лесах Колорадо. После катастрофы мужчина и женщина вынуждены довериться друг на другу, чтобы выжить в заснеженных горах.
Режиссером выступил Хани Абу-Ассад
(«Омар»
). В широкий прокат картина выходит 19 октября
.
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