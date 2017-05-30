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Джессика Честейн воплотит образ влюблённой Ингрид Бергман

30 мая
2017 год

Новости кино >>
30 мая 2017
Джессика Честейн сыграет главную роль в новом фильме под названием «Соблазняя Ингрид Бергман».

Джессика Честейн воплотит образ влюблённой Ингрид Бергман

Сценарий ленты написал Араш Амель, ранее работавшей над байопиком Грейс Келли «Принцессой Монако». В основу нового фильма ляжет книга Криса Гритхала о романе звезды «Касабланки» Ингрид Бергман и известного военного фотографа Роберта Капы. Отношения влюбленных начались в Париже после Второй мировой войны, а продолжились уже в Голливуде. Актриса на тот момент была замужем за врачом Петтером Линдстремом, с которым не чувствовала себя счастливой.

Ранее, в 2015 году, сообщалось, что книгу планирует экранизировать Джеймс Мэнгольд, режиссёр «Логана», но сейчас неизвестно, кто же сядет в режиссёрское кресло. Добавим также, что Честейн не только сыграет главную роль в фильме, но и выступит продюсером.
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Джессика Честейн воплотит образ влюблённой Ингрид Бергман фотографии
Джессика Честейн воплотит образ влюблённой Ингрид Бергман фотографии
Джессика Честейн воплотит образ влюблённой Ингрид Бергман фотографии
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