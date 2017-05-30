Джессика Честейн воплотит образ влюблённой Ингрид Бергман

Джессика Честейн
сыграет главную роль в новом фильме под названием «Соблазняя Ингрид Бергман».
Сценарий ленты написал Араш Амель
, ранее работавшей над байопиком Грейс Келли «Принцессой Монако»
. В основу нового фильма ляжет книга Криса Гритхала о романе звезды «Касабланки» Ингрид Бергман
и известного военного фотографа Роберта Капы
. Отношения влюбленных начались в Париже после Второй мировой войны, а продолжились уже в Голливуде. Актриса на тот момент была замужем за врачом Петтером Линдстремом
, с которым не чувствовала себя счастливой.
Ранее, в 2015 году, сообщалось, что книгу планирует экранизировать Джеймс Мэнгольд
, режиссёр «Логана»
, но сейчас неизвестно, кто же сядет в режиссёрское кресло. Добавим также, что Честейн не только сыграет главную роль в фильме, но и выступит продюсером.
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