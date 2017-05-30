Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

За выход в российский кинопрокат с каждого фильма будут брать по 5 млн. рублей

30 мая
2017 год

Новости кино >>
30 мая 2017
Дистрибьюторов всех без исключения фильмов, которые будут выходить на экраны российских кинотеатров, заставят выплачивать по 5 млн. рублей обязательных отчислений, - такой проект закона о поддержке отечественной кинематографии министр культуры РФ Владимир Мединский собирается внести на рассмотрение правительства уже на следующей неделе.

За выход в российский кинопрокат с каждого фильма будут брать по 5 млн. рублей

В документе речь идет не только об установлении «фиксированного» входа в размере 5 млн. рублей. Дистрибьюторы фильмов, которые соберут ориентировочно больше 200-300 млн рублей, будут обязаны платить процент от сборов. Все эти деньги, как предполагается, будут поступать в Фонд кино, который затем будет их рефинансировать в отечественный кинематограф.

Пять млн. рублей за выход на экраны будут обязаны заплатить не только иностранные, но и российские фильмы. Некоторым из них государство сможет компенсировать расходы: при выдаче прокатного удостоверения правообладатели будут заполнять специальную заявку в Фонд кино на компенсацию этой суммы. Как предполагают чиновники, такая же компенсация может быть использована и в отношении «выдающихся» зарубежных фильмов. Претендентов на возмещение этих 5 млн. рублей будет выбирать специальная комиссия при Фонде кино. Как это будет зафиксировано законодательно, пока не известно.

«Таким образом мы попробуем собрать деньги и очистить прокат от грязи», — прокомментировал законопроект Владимир Мединский.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Киноиндустрия

фотографии >>
За выход в российский кинопрокат с каждого фильма будут брать по 5 млн. рублей фотографии
За выход в российский кинопрокат с каждого фильма будут брать по 5 млн. рублей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Макс   30.05.2017 - 21:01
Прально.. Кино - это против скреп, тем более такое, которое не набирает стотыщмиллионов в первый уик-энд. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.
Валентина Бирилло
27 мая ушла из жизни актриса Валентина Бирилло.
Варвара Шурховецкая
25 мая на 104-м году жизни скончалась актриса Варвара Шурховецкая.

День рождения >>

Мария Берсенева
Игорь Гузун
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Валентина Кибардина
Олег Клёнов (II)
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Мурад Раджабов
Хью Гриффит
Кир Далли
Герхрад Ольшевский
Майкл Джей Поллард
Рэйчел Стирлинг
Костя Ульманн
Клинт Уокер
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Одарённая
драма, социальная драма
США, 2017
Подводная эра
научная фантастика, приключения
Испания, 2017
Развод по-французски
комедия
Франция, 2016
Спасатели Малибу
комедия
США, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью