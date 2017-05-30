За выход в российский кинопрокат с каждого фильма будут брать по 5 млн. рублей

Дистрибьюторов всех без исключения фильмов, которые будут выходить на экраны российских кинотеатров, заставят выплачивать по 5 млн. рублей обязательных отчислений, - такой проект закона о поддержке отечественной кинематографии министр культуры РФсобирается внести на рассмотрение правительства уже на следующей неделе.В документе речь идет не только об установлении «фиксированного» входа в размере 5 млн. рублей. Дистрибьюторы фильмов, которые соберут ориентировочно больше 200-300 млн рублей, будут обязаны платить процент от сборов. Все эти деньги, как предполагается, будут поступать в Фонд кино, который затем будет их рефинансировать в отечественный кинематограф.Пять млн. рублей за выход на экраны будут обязаны заплатить не только иностранные, но и российские фильмы. Некоторым из них государство сможет компенсировать расходы: при выдаче прокатного удостоверения правообладатели будут заполнять специальную заявку в Фонд кино на компенсацию этой суммы. Как предполагают чиновники, такая же компенсация может быть использована и в отношении «выдающихся» зарубежных фильмов. Претендентов на возмещение этих 5 млн. рублей будет выбирать специальная комиссия при Фонде кино. Как это будет зафиксировано законодательно, пока не известно.», — прокомментировал законопроект Владимир Мединский.