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Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова о работниках скорой помощи вошел в программу фестиваля в Карловых Варах

30 мая
2017 год

Новости кино >>
30 мая 2017
Объявлена конкурсная программа фестиваля в Карловых Варах. В нее вошла российская картина - это новая работа Бориса Хлебникова «Аритмия», посвященная будням врача скорой помощи. Главную роль в ней сыграл постоянный актер Хлебникова – Александр Яценко. Его герой - талантливый врач, для которого пасение пациентов – главное дело его жизни. Однако прекраснодушие доктора не находит понимания ни у начальства, ни у жены Олега, которая устала от постоянного отсутствия мужа и подает на развод.

Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова о работниках скорой помощи вошел в программу фестиваля в Карловых Варах

Сценарий основан на историях реальных врачей , в фильме будут показаны различные ситуации и случаи из жизни работников скорой помощи - от ложных вызовов до действительно сложных ситуаций, требующих быстрого реагирования.

Всего в основной конкурсной программе кинофестиваля в Карловых Варах будут представлены 12 кинокартин. Помимо «Аритмии» туда вошли словацкая «Граница», последний фильм польского режиссера Кшиштова Краузе «Птицы поют в Кигали», а также картины «Хибула» Георгия Овашвили, «Срочные новости» Юлии Ругиной, «Сдачу оставьте» Рейчел Израель и другие.

Фествиаль в Карловых Варах пройдет с 30 июня по 8 июля, а первый показ «Аритмии» состоится в конкурсной программе 28-ого «Кинотавра» 13 июня.
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Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова о работниках скорой помощи вошел в программу фестиваля в Карловых Варах фотографии
Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова о работниках скорой помощи вошел в программу фестиваля в Карловых Варах фотографии
Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова о работниках скорой помощи вошел в программу фестиваля в Карловых Варах фотографии
Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова о работниках скорой помощи вошел в программу фестиваля в Карловых Варах фотографии
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