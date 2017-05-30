Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова о работниках скорой помощи вошел в программу фестиваля в Карловых Варах

Объявлена конкурсная программа фестиваля в Карловых Варах. В нее вошла российская картина - это новая работа Бориса Хлебникова
«Аритмия
», посвященная будням врача скорой помощи. Главную роль в ней сыграл постоянный актер Хлебникова – Александр Яценко
. Его герой - талантливый врач, для которого пасение пациентов – главное дело его жизни. Однако прекраснодушие доктора не находит понимания ни у начальства, ни у жены Олега, которая устала от постоянного отсутствия мужа и подает на развод.
Сценарий основан на историях реальных врачей , в фильме будут показаны различные ситуации и случаи из жизни работников скорой помощи - от ложных вызовов до действительно сложных ситуаций, требующих быстрого реагирования.
Всего в основной конкурсной программе кинофестиваля в Карловых Варах будут представлены 12 кинокартин. Помимо «Аритмии» туда вошли словацкая «Граница
», последний фильм польского режиссера Кшиштова Краузе «Птицы поют в Кигали
», а также картины «Хибула
» Георгия Овашвили, «Срочные новости
» Юлии Ругиной, «Сдачу оставьте
» Рейчел Израель и другие.
Фествиаль в Карловых Варах пройдет с 30 июня по 8 июля, а первый показ «Аритмии» состоится в конкурсной программе 28-ого «Кинотавра» 13 июня.
обсуждение >>