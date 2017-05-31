Вышел трейлер нового сериала Первого канала «Золотая Орда»

В интернете состоялась премьера трейлера нового высокобюджетного проекта Первого канала, сериала «Золотая орда».
Сюжет разворачивается во времена татаро-монгольского ига на Руси, в конце XIII века. В сериале показано сразу несколько любовных линий, например, брат князя Ярослава Борис отдаёт великому хану Золотой Орды Берке свою жену, а взамен получает юную Наргиз, в которую сразу влюбляется.
Режиссер сериала Тимур Алпатов отметил, что эпизоды лишь частично основаны на исторических фактах: многие персонажи и сюжетные линии вымышленные.
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