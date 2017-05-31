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Вышел трейлер нового сериала Первого канала «Золотая Орда»

31 мая
2017 год

Новости кино >>
31 мая 2017
В интернете состоялась премьера трейлера нового высокобюджетного проекта Первого канала, сериала «Золотая орда».



Сюжет разворачивается во времена татаро-монгольского ига на Руси, в конце XIII века. В сериале показано сразу несколько любовных линий, например, брат князя Ярослава Борис отдаёт великому хану Золотой Орды Берке свою жену, а взамен получает юную Наргиз, в которую сразу влюбляется.

Режиссер сериала Тимур Алпатов отметил, что эпизоды лишь частично основаны на исторических фактах: многие персонажи и сюжетные линии вымышленные.

Вышел трейлер нового сериала Первого канала «Золотая Орда»

Главные роли в сериале исполнили Александр Устюгов, Светлана Колпакова, Юлия Пересильд, Сергей Пускепалис, Владимир Верёвочкин. Премьера «Золотой орды» состоится на Первом канале в 2017 году.
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Вышел трейлер нового сериала Первого канала «Золотая Орда» фотографии
Вышел трейлер нового сериала Первого канала «Золотая Орда» фотографии
Вышел трейлер нового сериала Первого канала «Золотая Орда» фотографии
Вышел трейлер нового сериала Первого канала «Золотая Орда» фотографии
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№ 4
Демир Север   31.05.2017 - 15:51
... “To hell with facts! We need stories!” (Ken Kesey) читать далее>>
№ 3
Fan Serialov (City of Happiness)   31.05.2017 - 14:55
Почитал первые 2 Ком и скажу одно правильно Академик Павлов говорил Мозги не видны но их отсутствие Заметно уж извините за резкость !)))DDD и для подобных товарищей скажу еще не раскусив ореха о ядре... читать далее>>
№ 2
Tilly   31.05.2017 - 14:33
... Ясно, очередная мылодрама в исторических декорациях. Кроме "любовных линий", видимо, во времена Орды других проблем не было))) читать далее>>
№ 1
irbis077   31.05.2017 - 14:06
опять снимут псевдоисторическую хрень. которую будет невозможно смотреть читать далее>>
Всего сообщений: 4
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