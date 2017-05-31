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Новости кино Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр» Адам Вингард займётся постановкой блокбастера про схватку двух монстров.

Новости кино Мэгги Джилленхол сыграет хорошую учительницу Актриса снимется в картине под названием «Учитель детского сада».

Новости кино Скарлетт Йоханссон и Зои Кравиц уходят в отрыв в трейлере комедии «Очень плохие девчонки» Ролик комедии о пяти подругах, которые влипли в неприятности.

Новости кино Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга Фильм Андрея Симонова снимали в Горном Алтае и в Москве.

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