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Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга

31 мая
2017 год

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31 мая 2017
В Москве завершены съёмки приключенческого триллера «Болевой порог» режиссёра Андрея Симонова.

Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга

Сюжет рассказывает о четверых москвичах, двоих друзей и их девушках, которые в результате скандального ДТП вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Ребята хотят поскорее забыть о случившемся, расслабиться и отдохнуть, однако и вдали от суетной Москвы им удается снова вляпаться в неприятности во время сплава по горной реке.

Главные роли в ленте исполнили Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Роман Курцын, Арина Постникова.

Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга

Фильм «Болевой порог» выйдет в широкий прокат осенью 2017 года.
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Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга фотографии
Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга фотографии
Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга фотографии
Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга фотографии
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