Завершились съёмки триллера «Болевой порог» об опасностях рафтинга

В Москве завершены съёмки приключенческого триллера «Болевой порог»
режиссёра Андрея Симонова
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Сюжет рассказывает о четверых москвичах, двоих друзей и их девушках, которые в результате скандального ДТП вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Ребята хотят поскорее забыть о случившемся, расслабиться и отдохнуть, однако и вдали от суетной Москвы им удается снова вляпаться в неприятности во время сплава по горной реке.
Главные роли в ленте исполнили Кирилл Комаров
, Наталья Скоморохова
, Роман Курцын
, Арина Постникова
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Фильм «Болевой порог» выйдет в широкий прокат осенью 2017 года
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