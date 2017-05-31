Мэгги Джилленхол сыграет хорошую учительницу

Мэгги Джилленхол
сыграет главную роль в фильме «Учитель детского сада», постановкой которого займется режиссёр Сара Коланджело
(«Маленькие происшествия»).
В центре сюжета истории окажется скромная учительница Лиза Спинелли, которая давно разочаровалась в собственной жизни и карьере. Однажды героиня замечает невероятный творческий потенциал в своём пятилетнем ученике, который увлечён поэзией. Это открытие буквально преображает серые будни женщины, уставшей от обыденности и повседневных забот. С этого момента Лиза всё своё время готова посвятить талантливому ребенку, забыв о собственной семье.
Картина является ремейком фильма «Воспитательница» 2014 года, снятого израильским режиссёром Надавом Лапидом
.
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