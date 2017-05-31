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Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр»

31 мая
2017 год

Новости кино >>
31 мая 2017
Западные СМИ пишут, что студии Warner Bros. и Legendary доверили постановку фильма «Годзилла против Кинг Конга» режиссёру Адаму Вингарду, известному по хоррорам «Ведьма из Блэр: Новая глава» и «Гость».

Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр»

В новом фильме классические монстры столкнутся в смертельной битве. Пока неизвестно, что именно станет причиной их конфликта и при каких обстоятельствах они встретятся.

Картина станет четвертой главой киновселенной MonsterVerse: ранее вышли блокбастеры «Годзилла» и «Конг: Остров черепа», а 21 марта 2019 года состоится премьера «Годзиллы 2». Кроссовер Вингарда про схватку гигантской рептилии и не менее гигантской гориллы выйдет на экраны 21 мая 2020 года.
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Ведьма из Блэр: новая глава

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Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр» фотографии
Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр» фотографии
Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр» фотографии
Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
G@ryVan (St.Peterburg)   31.05.2017 - 16:42
И, что не поделили эти милашки? читать далее>>
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