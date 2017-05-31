Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр»

Западные СМИ пишут, что студии Warner Bros. и Legendary доверили постановку фильма «Годзилла против Кинг Конга» режиссёру Адаму Вингарду
, известному по хоррорам «Ведьма из Блэр: Новая глава»
и «Гость»
.
В новом фильме классические монстры столкнутся в смертельной битве. Пока неизвестно, что именно станет причиной их конфликта и при каких обстоятельствах они встретятся.
Картина станет четвертой главой киновселенной MonsterVerse: ранее вышли блокбастеры «Годзилла»
и «Конг: Остров черепа»
, а 21 марта 2019 года состоится премьера «Годзиллы 2». Кроссовер Вингарда про схватку гигантской рептилии и не менее гигантской гориллы выйдет на экраны 21 мая 2020 года
.
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