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Министерство культуры открыло приём заявок на субсидирование документального кино

4 мая
2017 год

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4 мая 2017
Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации начал принимать заявки от кинокомпаний, претендующих на получение субсидий на производство национального неигрового кино.

Министерство культуры открыло приём заявок на субсидирование документального кино

Приём заявок продлится до 31 мая.

К рассмотрению принимаются документальные проекты в 13 категориях: о культуре и искусстве; об истории Отечества и военной тематики; научно-популярные ленты и фильмы о популяризации научной и изобретательской деятельности; образовательные картины для детей и подростков; о межнациональных отношениях и проблемах толерантности в обществе; о противодействии экстремизму, терроризму и преступности; о борьбе с алкоголизмом и наркоманией; социально-нравственной и религиозной тематик; о природе и экологии; о медицине и здоровье нации; дебютные ленты и картины спортивной тематики.

Подробности об условиях участия в отборе можно узнать на сайте департамента.
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