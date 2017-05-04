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В Австралии стартовали съёмки «Аквамена»

4 мая
2017 год

Новости кино >>
4 мая 2017
Джеймс Ван приступил в Австралии к съёмкам кинокомикса DC «Аквамен», который появится на российских экранах 21 декабря 2018 года.

В Австралии стартовали съёмки «Аквамена»

Этой новостью режиссёр поделился на своей официальной странице в твиттере.

Фильм расскажет об Артуре Карри (Джейсон Момоа) - сыне работника маяка Тома Карри (Темуера Моррисон) и Атланны (Николь Кидман). Будучи при смерти, мать раскрыла мальчику правду о его происхождении - он был сыном королевы Атлантиды, находившейся в изгнании, и будущим правителем семи морей. Отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, и в конце концов Артур стал Акваменом.

Сценарий к фильму по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса написал Уилл Билл. В актёрский ансамбль также вошли Эмбер Херд (Мера), Дольф Лундгрен (король Нерей), Уиллем Дефо (Нуидис Валко), Патрик Уилсон (Орм Мариус) и Яхья Абдул-Марин II (Чёрная Манта).
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В Австралии стартовали съёмки «Аквамена» фотографии
В Австралии стартовали съёмки «Аквамена» фотографии
В Австралии стартовали съёмки «Аквамена» фотографии
В Австралии стартовали съёмки «Аквамена» фотографии
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