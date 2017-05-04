В Австралии стартовали съёмки «Аквамена»

Джеймс Ван
приступил в Австралии к съёмкам кинокомикса DC «Аквамен»
, который появится на российских экранах 21 декабря 2018
года.
Этой новостью режиссёр поделился на своей официальной странице в твиттере
.
Фильм расскажет об Артуре Карри (Джейсон Момоа
) - сыне работника маяка Тома Карри (Темуера Моррисон
) и Атланны (Николь Кидман
). Будучи при смерти, мать раскрыла мальчику правду о его происхождении - он был сыном королевы Атлантиды, находившейся в изгнании, и будущим правителем семи морей. Отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, и в конце концов Артур стал Акваменом.
Сценарий к фильму по сюжету самого Вана
и Джеффа Джонса
написал Уилл Билл
. В актёрский ансамбль также вошли Эмбер Херд
(Мера), Дольф Лундгрен
(король Нерей), Уиллем Дефо
(Нуидис Валко), Патрик Уилсон
(Орм Мариус) и Яхья Абдул-Марин II
(Чёрная Манта).
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