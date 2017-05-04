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Умер старейший актёр мира

4 мая
2017 год

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4 мая 2017
3 мая в Германии умер в возрасте 104 лет один из старейших актёров мира, швейцарец Лукас Эмманн. О смерти актёра сообщила его близкая знакомая Аннемари фон Кинлин.



Эмманн скончался в своей квартире в Мюнхене. Он серьёзно болел и незадолго до смерти перенёс операцию на желчном пузыре.

Лукас Эмманн родился 29 сентября 1912 года в швейцарском городе Базеле. Его кинодебют состоялся в детективе 1939 года «Вахмистр Штудер». Прославился благодаря ролям в немецкоязычных детективах и криминальных драмах. Самым популярным среди них была телесерия «Граф Йостер имеет честь», где Эмманн воплотил образ детектива-любителя, с блеском раскрывающего преступления.

Кроме того, актёр сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Ночью, когда пришёл дьявол», «Печать дьявола», «Цезарь и Клеопатра», «Киллер для Его Величества», «Массажный салон юных девушек», «Живой труп», «Космический патруль - Корабль Орион», «Комиссар полиции» и «Место преступления». Последний раз он снялся в кино в возрасте 103 лет.
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