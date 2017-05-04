«Убийство в Восточном экспрессе» попало в объектив

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»
. Легендарного бельгийского сыщика Эркюля Пуаро сыграет Кеннет Брана
, который также выступит режиссёром картины.
Роман Агаты Кристи, лёгший в основу сюжета, повествует о расследовании убийства, произошедшего в знаменитом поезде. Задача Пуаро осложняется тем, что почти у всех пассажиров был мотив для совершения преступления.
В картине снялись Джуди Денч
, Джонни Депп
, Дэйзи Ридли
и Мишель Пфайффер
. Сценарий написал Майкл Грин
, а в продюсерскую команду проекта 20th Century Fox вошли Ридли Скотт
, Марк Гордон
и Саймон Кинберг
.
«Убийство в Восточном экспрессе» выйдет на экраны 23 ноября 2017 года.
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