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«Убийство в Восточном экспрессе» попало в объектив

4 мая
2017 год

Новости кино >>
4 мая 2017
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Легендарного бельгийского сыщика Эркюля Пуаро сыграет Кеннет Брана, который также выступит режиссёром картины.

«Убийство в Восточном экспрессе» попало в объектив

Роман Агаты Кристи, лёгший в основу сюжета, повествует о расследовании убийства, произошедшего в знаменитом поезде. Задача Пуаро осложняется тем, что почти у всех пассажиров был мотив для совершения преступления.

В картине снялись Джуди Денч, Джонни Депп, Дэйзи Ридли и Мишель Пфайффер. Сценарий написал Майкл Грин, а в продюсерскую команду проекта 20th Century Fox вошли Ридли Скотт, Марк Гордон и Саймон Кинберг.

«Убийство в Восточном экспрессе» выйдет на экраны 23 ноября 2017 года.
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«Убийство в Восточном экспрессе» попало в объектив фотографии
«Убийство в Восточном экспрессе» попало в объектив фотографии
«Убийство в Восточном экспрессе» попало в объектив фотографии
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