Решается судьба сериала «Детки»

На портале «КиноПоиск» продолжается зрительское голосование, которое должно определить, продолжится ли сериал «Детки»
, или история о владельце стрип-клуба «Cabaret» так и останется нерассказанной.
Сорокалетний Игорь (Евгений Цыганов
)— владелец стрип-клуба «Cabaret» и прожигатель жизни — понимает, что устал быть плохим парнем и хочет быть хорошим отцом. Но сын-подросток Петя (Пётр Скворцов
) уже целый год с ним не разговаривает. Игорь отправляет к Пете шпионку Леру, ровесницу сына, которая работает в кабаре официанткой и безнадежно влюблена в шефа. Лера должна подружиться с Петей и выяснить, за что он обиделся на отца. Но всё идет не по плану. В шпионской операции «Дружба с Петей» принимают участие ещё двое «деток» — лучший Лерин друг Даня и начинающая танцовщица Маша, а заказчик Игорь теряет контроль над происходящим.
Режиссёром сериала стала Нигина Сайфуллаева
. Её первый фильм «Как меня зовут»
получил три года назад специальный диплом жюри «Кинотавра». Тогда же критики отметили чутье режиссёра на талантливых молодых актрис. Именно Сайфуллаева открыла для отечественного кинематографа Марину Васильеву и Александру Бортич. В «Детках» режиссёр выводит на первый план еще двух многообещающих дебютанток — Ясмину Омерович
и Анастасию Щеглову
.
По правилам шоу «Быть или не быть» канала ТВ-3, в рамках которого проходит голосование, сериал должен набрать минимум 75%
положительных голосов, чтобы быть запущенным в производство. Пока из 13 162 проголосовавших зрителей 75% хотят увидеть продолжение «Деток». По ссылке
вы можете посмотреть пилотную серию и отдать свой голос за сериал.
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