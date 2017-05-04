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Кристина Агилера окажется в лаборатории

4 мая
2017 год

Новости кино >>
4 мая 2017
Миранда Отто («Война миров»), Кристина Агилера, Рашида Джонс («Чёрное зеркало») и Тео Джеймс («Дивергент») присоединились к актёрскому составу научно-фантастического ромкома «Зои», главные роли в котором исполняют Ивэн Макгрегор и Леа Сейду.

Кристина Агилера окажется в лаборатории

Режиссёром фильма стал Дрейк Доремус («Полной грудью»), сценарий написал Рич Гринберг, а в качестве исполнительного продюсера выступил Ридли Скотт. Герои Сейду и МакГрегора – коллеги, работающие в революционной лаборатории, где разработана уникальная технология улучшения романтических отношений. Кого сыграют Агилера, Джонс и Джеймс пока неизвестно.

Съёмки «Зои» начнутся 9 мая в Монреале.
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Кристина Агилера окажется в лаборатории фотографии
Кристина Агилера окажется в лаборатории фотографии
Кристина Агилера окажется в лаборатории фотографии
Кристина Агилера окажется в лаборатории фотографии
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