Кристина Агилера окажется в лаборатории

Миранда Отто
(«Война миров»
), Кристина Агилера
, Рашида Джонс
(«Чёрное зеркало»
) и Тео Джеймс
(«Дивергент»
) присоединились к актёрскому составу научно-фантастического ромкома «Зои»
, главные роли в котором исполняют Ивэн Макгрегор
и Леа Сейду
.
Режиссёром фильма стал Дрейк Доремус
(«Полной грудью»
), сценарий написал Рич Гринберг
, а в качестве исполнительного продюсера выступил Ридли Скотт
. Герои Сейду и МакГрегора – коллеги, работающие в революционной лаборатории, где разработана уникальная технология улучшения романтических отношений. Кого сыграют Агилера, Джонс и Джеймс пока неизвестно.
Съёмки «Зои» начнутся 9 мая
в Монреале.
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