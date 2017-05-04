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Продолжением бондианы может заняться режиссёр «Шерлока»

4 мая
2017 год

Новости кино >>
4 мая 2017
Новый фильм о Джеймсе Бонде пока находится в поисках студии и режиссёра. Портал IndieWire предполагает, что основным претендентом на место режиссёра является шотландец Пол МакГиган, работавший над несколькими сериями первого сезона «Шерлока» и фильмами «Одержимость» и «Счастливое число Слевина».

Продолжением бондианы может заняться режиссёр «Шерлока»

Неопределённость царит и в кастинге. Так, до сих пор неизвестно, кто исполнит роль агента 007. Некоторые СМИ прочат эту роль Дэниэлу Крейгу, уже появлявшемуся в образе Бонда в четырёх частях франшизы. Всё что известно о проекте на сегодняшний день – это имена сценаристов. Ими останутся Роберт Уэйд и Нил Пёрвис, которые пишут сценарии для фильмов о Бонде с 1999 года, когда вышла картина «И целого мира мало» с Пирсом Броснаном в главной роли.

Последний фильм франшизы «007: Спектр» собрал меньше «Скайфолла» и не вызвал таких положительных отзывов. Режиссёром «Спектра» был Сэм Мендес, а вместе с Крейгом роли исполняли Кристоф Вальц и Леа Сейду.
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фильмы
007: Координаты "Скайфолл"007: СпектрИ целого мира малоОдержимостьСчастливое число СлевинаШерлок

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Продолжением бондианы может заняться режиссёр «Шерлока» фотографии
Продолжением бондианы может заняться режиссёр «Шерлока» фотографии
Продолжением бондианы может заняться режиссёр «Шерлока» фотографии
Продолжением бондианы может заняться режиссёр «Шерлока» фотографии
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