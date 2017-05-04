Продолжением бондианы может заняться режиссёр «Шерлока»

Новый фильм о Джеймсе Бонде пока находится в поисках студии и режиссёра. Портал IndieWire предполагает, что основным претендентом на место режиссёра является шотландец Пол МакГиган
, работавший над несколькими сериями первого сезона «Шерлока»
и фильмами «Одержимость»
и «Счастливое число Слевина»
.
Неопределённость царит и в кастинге. Так, до сих пор неизвестно, кто исполнит роль агента 007. Некоторые СМИ прочат эту роль Дэниэлу Крейгу
, уже появлявшемуся в образе Бонда в четырёх частях франшизы. Всё что известно о проекте на сегодняшний день – это имена сценаристов. Ими останутся Роберт Уэйд
и Нил Пёрвис
, которые пишут сценарии для фильмов о Бонде с 1999 года, когда вышла картина «И целого мира мало»
с Пирсом Броснаном
в главной роли.
Последний фильм франшизы «007: Спектр»
собрал меньше «Скайфолла»
и не вызвал таких положительных отзывов. Режиссёром «Спектра» был Сэм Мендес
, а вместе с Крейгом роли исполняли Кристоф Вальц
и Леа Сейду
.
обсуждение >>