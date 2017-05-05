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У «Игры престолов» появятся четыре спин-оффа

5 мая
2017 год

Новости кино >>
5 мая 2017
Телеканал HBO нашёл четырёх сценаристов для работы над спин-оффами по миру Джорджа Мартина. Как сообщает Varity, точных сроков для написания сценариев не установлено, канал готов предоставить сценаристам столько времени, сколько им потребуется, утверждает источник издания.

У «Игры престолов» появятся четыре спин-оффа

Сценарии будут писать Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»), Джейн Голдман («Kingsman: Золотое кольцо»), Брайан Хелгеленд («Легенда») и Карли Рэй («Безумцы», «Оставленные»). Писатель Джордж Мартин поможет Голдман и Рэй. Продюсеры и шоураннеры «Игры престолов» Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф будут участвовать во всех четырёх проектах, как и Мартин, но на этот раз писать сценарии не будут.

Слухи о спин-оффах «Игры престолов» годами витали в информационном поле. Точной информации об их содержании нет. Остаётся лишь гадать, будет ли это приквел, посвящённый восстанию Роберта Баратеона, съёмки по «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина или нерассказанная история одного из героев сериала.

Седьмой сезон «Игры престолов» выйдет на телеканале НВО 16 июля. По информации от студии, он будет состоять из семи эпизодов и подведёт зрителя к завершению франшизы. Последний сезон включит в себя шесть эпизодов и станет финальным. Роли в нём уже подтвердили Эмилия Кларк и Кит Харингтон.
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У «Игры престолов» появятся четыре спин-оффа фотографии
У «Игры престолов» появятся четыре спин-оффа фотографии
У «Игры престолов» появятся четыре спин-оффа фотографии
У «Игры престолов» появятся четыре спин-оффа фотографии
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№ 1
Совет-да-Привет   5.05.2017 - 14:01
Что-то как-то маловато. Нужно больше шлака. читать далее>>
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