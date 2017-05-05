У «Игры престолов» появятся четыре спин-оффа

Телеканал HBO нашёл четырёх сценаристов для работы над спин-оффами по миру Джорджа Мартина
. Как сообщает Varity, точных сроков для написания сценариев не установлено, канал готов предоставить сценаристам столько времени, сколько им потребуется, утверждает источник издания.
Сценарии будут писать Макс Боренштейн
(«Конг: Остров черепа»
), Джейн Голдман
(«Kingsman: Золотое кольцо»
), Брайан Хелгеленд
(«Легенда») и Карли Рэй
(«Безумцы»
, «Оставленные»
). Писатель Джордж Мартин поможет Голдман и Рэй. Продюсеры и шоураннеры «Игры престолов» Дэн Уайсс
и Дэвид Бениофф
будут участвовать во всех четырёх проектах, как и Мартин, но на этот раз писать сценарии не будут.
Слухи о спин-оффах «Игры престолов»
годами витали в информационном поле. Точной информации об их содержании нет. Остаётся лишь гадать, будет ли это приквел, посвящённый восстанию Роберта Баратеона, съёмки по «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина или нерассказанная история одного из героев сериала.
Седьмой сезон «Игры престолов» выйдет на телеканале НВО 16 июля
. По информации от студии, он будет состоять из семи эпизодов и подведёт зрителя к завершению франшизы. Последний сезон включит в себя шесть эпизодов и станет финальным. Роли в нём уже подтвердили Эмилия Кларк
и Кит Харингтон
.
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