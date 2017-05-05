Учитель поблагодарил митрополита Илариона за честность

Режиссёр Алексей Учитель
выразил благодарность митрополиту Илариону за честность и прямоту в оценке фильма «Матильда»
, однако счёл непозволительными его угрозы массовыми бунтами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Sarafan PR, занимающуюся поддержкой картины в СМИ. Митрополит Иларион был среди нескольких человек, которым режиссёр показал предварительный монтаж «Матильды».
Алексей Учитель: «Сделал я это потому, что уважал и – что важно – продолжаю уважать владыку, прислушиваюсь к его мнению. Моё хорошее отношение к нему сформировалось в результате нескольких наших встреч и бесед, во время которых митрополит Иларион открылся как яркий, эрудированный собеседник»
.
Сразу после просмотра владыка заявил Учителю, что кино ему очень не понравилось, и он намерен выступить с этим мнением публично. Режиссёр поблагодарил митрополита за прямоту, честность и время, которое он нашёл для просмотра «Матильды». По словам Учителя, владыка стал первым человеком, которому не понравилась картина.
Алексей Учитель: «Митрополит обвинил меня в пошлости. Честно говоря, вот в пошлости меня обвиняют впервые. Но и эта точка зрения имеет право на существование. Не имеет право на существование с точки зрения нашего законодательства – цензура. Не имеют право на существование угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму митрополит Иларион. Надеюсь, что Владыка как умный человек это понимает»
.
Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион резко раскритиковал «Матильду». В прокат картина Алексея Учителя выйдет 26 октября
.
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