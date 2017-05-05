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Учитель поблагодарил митрополита Илариона за честность

5 мая
2017 год

Новости кино >>
5 мая 2017
Режиссёр Алексей Учитель выразил благодарность митрополиту Илариону за честность и прямоту в оценке фильма «Матильда», однако счёл непозволительными его угрозы массовыми бунтами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Sarafan PR, занимающуюся поддержкой картины в СМИ. Митрополит Иларион был среди нескольких человек, которым режиссёр показал предварительный монтаж «Матильды».

Учитель поблагодарил митрополита Илариона за честность

Алексей Учитель: «Сделал я это потому, что уважал и – что важно – продолжаю уважать владыку, прислушиваюсь к его мнению. Моё хорошее отношение к нему сформировалось в результате нескольких наших встреч и бесед, во время которых митрополит Иларион открылся как яркий, эрудированный собеседник».

Сразу после просмотра владыка заявил Учителю, что кино ему очень не понравилось, и он намерен выступить с этим мнением публично. Режиссёр поблагодарил митрополита за прямоту, честность и время, которое он нашёл для просмотра «Матильды». По словам Учителя, владыка стал первым человеком, которому не понравилась картина.

Алексей Учитель: «Митрополит обвинил меня в пошлости. Честно говоря, вот в пошлости меня обвиняют впервые. Но и эта точка зрения имеет право на существование. Не имеет право на существование с точки зрения нашего законодательства – цензура. Не имеют право на существование угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму митрополит Иларион. Надеюсь, что Владыка как умный человек это понимает».

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион резко раскритиковал «Матильду». В прокат картина Алексея Учителя выйдет 26 октября.
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