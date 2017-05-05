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Агент Купер постарел

5 мая
2017 год

Новости кино >>
5 мая 2017
Канал Showtime показал очередной тизер третьего сезона культового сериала «Твин Пикс», в котором показал странные и интригующие кадры, а также персонажей из первых двух сезонов. Ролик несколько отличается от уже существующих тизеров — на этот раз нам впервые показали заметно постаревших персонажей сериала. В трейлере появляются Большой Эд, Сара Палмер, Энди Бреннан, помощник шерифа Хоук и агент ФБР Дейл Купер. Кроме того, в ролике появляется актер Гарри Дин Стэнтон. В первых двух сезонах он не играл, однако его можно было увидеть в картине «Твин Пикс: Огонь, иди со мной». Он играет персонажа по имени Карл Родд.



Российские зрители смогут посмотреть первый эпизод нового «Твин Пикса» 22 мая.

Первые два сезона культового сериала демонстрировались в 1990 и 1991 годах. В основе сюжетной линии сериала — убийство старшеклассницы Лоры Палмер, расследуемое специальным агентом ФБР Дейлом Купером. По мере развития сюжета, события в сериале начинают приобретать зловеще-мистический оттенок.
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