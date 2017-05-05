Юрий Назаров отмечает юбилей

Сегодня исполняется 80 лет актёру, Народному артисту России Юрию Назарову
. За свою долгую карьеру он исполнил 260 киноролей, среди которых Великий князь в «Андрее Рублёве»
, старший сержант Уханов в «Горячем снегу»
, роль отца главной героини в фильме «Маленькая Вера»
, Губин в «Земле Санникова»
и многие другие.
Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года
в Новосибирске. После окончания школы он поступает в Щукинское театральное училище, но уже на первом курсе бросает учёбу и возвращается в Новосибирск. Сменив не одну рабочую специальность от разнорабочего в новосибирской стройколонне до молотобойца в донской кузне, Назаров спустя два года снова поступает в театральное училище, на этот раз – в ВТУ им. Щепкина. По его окончании в 1960 году становится актёром театра им. Ленинского комсомола в Москве, а спустя три года – актёром в Театре-студии киноактёра.
Дебют Юрия Назарова в кино произошёл в 1954 году, хотя, в конце концов, кадры с его участием вырезали. Первое появление Назарова на экране состоялось в 1957 году в исторической ленте Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине»
. В 1960 году актёр впервые сыграл главную роль – он предстал в образе капитана Дмитрия Новикова в фильме Леона Саакова «Последние залпы»
.
Широкую известность Юрий Назаров приобрёл благодаря работе с Андреем Тарковским
, в частности в драме «Андрей Рублёв», где актёр исполнил сразу две роли, а также в фильме «Зеркало»
, премьера которого состоялась в 1974 году. Среди актёрских работ Назарова 70-х годов ярко выделяются роли в фильмах «Горячий снег», «Земля Санникова» и «Даурия»
.
Расцвет карьеры Юрия Назарова пришёлся на 80-е годы. Тогда на экранах СССР появилось немало фильмов с его участием, среди которых такие картины как «Демидовы»
, «Признать виновным»
, «Голова Горгоны»
, «Трактир на Пятницкой»
, «На новом месте»
и «Ливень»
. В конце десятилетия огромный успех имела драма Василия Пичула «Маленькая Вера», в которой Назаров исполнил роль отца Веры.
Актёр активно снимался в сериалах. Назарова можно увидеть в таких многосерийных фильмах как «Черёмушки»
, «Салон красоты»
, «Игра в подкидного»
, «Воровка»
и многих других. В 2000-х годах актёр продолжает сниматься. В это время на экраны выходят такие фильмы с его участием как «Под Полярной звездой»
, «На полпути в Париж»
, «Лесная царевна»
, «Медвежья охота»
и сериалы «Платина»
, «Всегда говори «всегда»»
, «Последняя репродукция»
, «Два цвета страсти»
и другие.
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