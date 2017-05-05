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Юрий Назаров отмечает юбилей

5 мая
2017 год

Новости кино >>
5 мая 2017
Сегодня исполняется 80 лет актёру, Народному артисту России Юрию Назарову. За свою долгую карьеру он исполнил 260 киноролей, среди которых Великий князь в «Андрее Рублёве», старший сержант Уханов в «Горячем снегу», роль отца главной героини в фильме «Маленькая Вера», Губин в «Земле Санникова» и многие другие.

Юрий Назаров отмечает юбилей

Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. После окончания школы он поступает в Щукинское театральное училище, но уже на первом курсе бросает учёбу и возвращается в Новосибирск. Сменив не одну рабочую специальность от разнорабочего в новосибирской стройколонне до молотобойца в донской кузне, Назаров спустя два года снова поступает в театральное училище, на этот раз – в ВТУ им. Щепкина. По его окончании в 1960 году становится актёром театра им. Ленинского комсомола в Москве, а спустя три года – актёром в Театре-студии киноактёра.

Дебют Юрия Назарова в кино произошёл в 1954 году, хотя, в конце концов, кадры с его участием вырезали. Первое появление Назарова на экране состоялось в 1957 году в исторической ленте Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине». В 1960 году актёр впервые сыграл главную роль – он предстал в образе капитана Дмитрия Новикова в фильме Леона Саакова «Последние залпы».

Широкую известность Юрий Назаров приобрёл благодаря работе с Андреем Тарковским, в частности в драме «Андрей Рублёв», где актёр исполнил сразу две роли, а также в фильме «Зеркало», премьера которого состоялась в 1974 году. Среди актёрских работ Назарова 70-х годов ярко выделяются роли в фильмах «Горячий снег», «Земля Санникова» и «Даурия».

Расцвет карьеры Юрия Назарова пришёлся на 80-е годы. Тогда на экранах СССР появилось немало фильмов с его участием, среди которых такие картины как «Демидовы», «Признать виновным», «Голова Горгоны», «Трактир на Пятницкой», «На новом месте» и «Ливень». В конце десятилетия огромный успех имела драма Василия Пичула «Маленькая Вера», в которой Назаров исполнил роль отца Веры.

Актёр активно снимался в сериалах. Назарова можно увидеть в таких многосерийных фильмах как «Черёмушки», «Салон красоты», «Игра в подкидного», «Воровка» и многих других. В 2000-х годах актёр продолжает сниматься. В это время на экраны выходят такие фильмы с его участием как «Под Полярной звездой», «На полпути в Париж», «Лесная царевна», «Медвежья охота» и сериалы «Платина», «Всегда говори «всегда»», «Последняя репродукция», «Два цвета страсти» и другие.
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персоны
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фильмы
Андрей РублёвВоровкаВсегда говори "всегда"Голова ГоргоныГорячий снегДаурияДва цвета страстиДемидовыЗемля СанниковаЗеркалоЛесная царевнаЛивеньМаленькая ВераМедвежья охотаНа новом местеНа полпути в ПарижПлатинаПод Полярной звездойПоследние залпыПоследняя репродукцияПризнать виновнымРассказы о ЛенинеСалон красотыТрактир на ПятницкойЧерёмушки

фотографии >>
Юрий Назаров отмечает юбилей фотографии
Юрий Назаров отмечает юбилей фотографии
Юрий Назаров отмечает юбилей фотографии
Юрий Назаров отмечает юбилей фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Grola (Таллин)   5.05.2017 - 20:25
Да, конечно же, Юрий Владимирович с давнишних пор узнаваем и любим в нашей семье. Благодарим за все работы в кино. Желаем Вам еще долгих счастливых и здоровых лет жизни, в том числе и в профессиональной. читать далее>>
№ 2
Alevay   5.05.2017 - 19:29
Юрий Владимирович, с Юбилеем! Огромнейшее Спасибо Вам за Ваше творчество!, и оставайтесь ещё как можно дольше с нами, поклонниками Вашего таланта! читать далее>>
№ 1
nogozaider (Тула)   5.05.2017 - 18:22
Поздравляю с Днём рождения. Желаю удачи. Спасибо за фильмы. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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