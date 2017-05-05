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В Лос-Анджелесе состоялся самый медленный марафон

5 мая
2017 год

Новости кино >>
5 мая 2017
Накануне премьеры фильма «Спасатели Малибу» кинокомпания Paramount сняла вирусный ролик про самый медленный марафон. Съёмки проходили в Лос-Анджелесе, участие в необычном забеге приняли актёры Зак Эфрон и Александра Даддарио. Все марафонцы продемонстрировали волю к победе несмотря на формат «слоумоушен».



Многие помнят заставку сериала «Спасатели Малибу» — вдоль берега океана бегут загорелые мужчины и женщины в красных купальниках и шортах. Замедленная съёмка позволяет вдоволь полюбоваться их мускулистыми телами. Скоро любимые герои вернутся на большие экраны. 1 июня выйдет полнометражный фильм «Спасатели Малибу» режиссёра Сета Гордона.

Это вторая совместная работа Александры Даддарио и Дуэйна Джонсона, в первый раз они снимались в картине «Разлом Сан-Андреас».
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В Лос-Анджелесе состоялся самый медленный марафон фотографии
В Лос-Анджелесе состоялся самый медленный марафон фотографии
В Лос-Анджелесе состоялся самый медленный марафон фотографии
В Лос-Анджелесе состоялся самый медленный марафон фотографии
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