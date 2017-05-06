Дэвид Линч расстался с большим кино

Благодаря изданию The Sydney Morning Herald стало известно, что Дэвид Линч
окончательно расстался с полнометражным кино.
Дэвид Линч: «Всё стало слишком другим. Так много замечательных картин приносят скудные сборы, а фильмы наподобие тех, что сейчас собирают отличную кассу, я не хочу снимать».
В беседе с журналистом издания культовый режиссёр подтвердил, что «Внутренняя империя»
, вышедшая в 2006 году, останется его последней полнометражной работой.
Тем не менее, с режиссурой Линч
, как нам известно, пока не завязывает. 21 мая
состоится премьера третьего сезона «Твин Пикса»
, все 18
эпизодов которого поставлены самим Линчем
. И, скорее всего, режиссёр будет продолжать работать на телевидении.
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