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Дэвид Линч расстался с большим кино

6 мая
2017 год

Новости кино >>
6 мая 2017
Благодаря изданию The Sydney Morning Herald стало известно, что Дэвид Линч окончательно расстался с полнометражным кино.

Дэвид Линч

Дэвид Линч: «Всё стало слишком другим. Так много замечательных картин приносят скудные сборы, а фильмы наподобие тех, что сейчас собирают отличную кассу, я не хочу снимать».

В беседе с журналистом издания культовый режиссёр подтвердил, что «Внутренняя империя», вышедшая в 2006 году, останется его последней полнометражной работой.

Тем не менее, с режиссурой Линч, как нам известно, пока не завязывает. 21 мая состоится премьера третьего сезона «Твин Пикса», все 18 эпизодов которого поставлены самим Линчем. И, скорее всего, режиссёр будет продолжать работать на телевидении.
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