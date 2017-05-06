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Дени Вильнёв продолжает дразнить зрителей

6 мая
2017 год

Новости кино >>
6 мая 2017
Студия Warner Bros. опубликовала превью нового трейлера и 2 новых постера «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва.



С полной версией ролика можно будет ознакомиться в понедельник, 8 мая.

В сиквеле культовой картины Ридли Скотта заняты Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето, Робин Райт, Дэйв Батиста, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Эдвард Джеймс Олмос, Ана де Армас и другие актёры.

«Бегущий по лезвию 2049» появится на российских экранах 5 октября.
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Дени Вильнёв продолжает дразнить зрителей фотографии
Дени Вильнёв продолжает дразнить зрителей фотографии
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