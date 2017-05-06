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6 мая 2017
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Дени Вильнёв продолжает дразнить зрителей
Дени Вильнёв продолжает дразнить зрителей
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6 мая 2017
Студия Warner Bros. опубликовала превью нового трейлера и 2 новых постера
«Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва
.
С полной версией ролика можно будет ознакомиться в понедельник,
8 мая
.
В сиквеле
культовой картины Ридли Скотта
заняты
Райан Гослинг
,
Харрисон Форд
,
Джаред Лето
,
Робин Райт
,
Дэйв Батиста
,
Сильвия Хукс
,
Ленни Джеймс
,
Эдвард Джеймс Олмос
,
Ана де Армас
и другие актёры.
«Бегущий по лезвию 2049»
появится на российских экранах
5 октября
.
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