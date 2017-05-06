Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией

Данила Козловский
основал собственную киностудию, в названии которой присутствуют его инициалы.
В планах ООО «ДК интертеймент»
производство кинопродукции. В настоящее время в компании идёт работа над режиссёрским дебютом Козловского «Тренер»
, который выйдет в широкий прокат в апреле 2018 года.
Валерия Тарасова
, генеральный директор компании: «Киностудия действительно создана, он
(Козловский
) – учредитель. Планов у нас множество. Но пока никаких комментариев не будет».
Студия зарегистрирована в московской налоговой службе 27 марта
и располагается в здании в Малом Гнездниковском переулке. Уставной капитал компании составляет 10000
рублей, а 100-процентным собственником является Данила Козловский. В числе уставных целей указано «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
.
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