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Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией

6 мая
2017 год

Новости кино >>
6 мая 2017
Данила Козловский основал собственную киностудию, в названии которой присутствуют его инициалы.

Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией

В планах ООО «ДК интертеймент» производство кинопродукции. В настоящее время в компании идёт работа над режиссёрским дебютом Козловского «Тренер», который выйдет в широкий прокат в апреле 2018 года.

Валерия Тарасова, генеральный директор компании: «Киностудия действительно создана, он (Козловский) – учредитель. Планов у нас множество. Но пока никаких комментариев не будет».

Студия зарегистрирована в московской налоговой службе 27 марта и располагается в здании в Малом Гнездниковском переулке. Уставной капитал компании составляет 10000 рублей, а 100-процентным собственником является Данила Козловский. В числе уставных целей указано «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».
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Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией фотографии
Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией фотографии
Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией фотографии
Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией фотографии
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