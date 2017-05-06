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Сценарист сиквелов «Аватара» провернёт «Шестерни войны»

6 мая
2017 год

Новости кино >>
6 мая 2017
Для экранизации компьютерной игры Gears of War, за производство которой планирует взяться Universal Pictures, найден сценарист.

Шейн Салерно

Сюжет для кино адаптирует Шейн Салерно, на чьём счету работа «Армагеддоном» и сиквелами «Аватара».

Продюсерами картины заявлены Скотт Стабер («Третий лишний») и Дилан Кларк («Обливион»). Нам обещана новая история, никак не связанная ни с одной из частей компьютерной серии.

Разумеется, про даты начала съёмок и релиза создатели киноадаптации Gears of War отмалчиваются.
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Сценарист сиквелов «Аватара» провернёт «Шестерни войны» фотографии
Сценарист сиквелов «Аватара» провернёт «Шестерни войны» фотографии
Сценарист сиквелов «Аватара» провернёт «Шестерни войны» фотографии
Сценарист сиквелов «Аватара» провернёт «Шестерни войны» фотографии
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