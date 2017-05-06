Сценарист сиквелов «Аватара» провернёт «Шестерни войны»

Для экранизации компьютерной игры Gears of War
, за производство которой планирует взяться Universal Pictures, найден сценарист.
Сюжет для кино адаптирует Шейн Салерно
, на чьём счету работа «Армагеддоном»
и сиквелами «Аватара»
.
Продюсерами картины заявлены Скотт Стабер
(«Третий лишний»
) и Дилан Кларк
(«Обливион»
). Нам обещана новая история, никак не связанная ни с одной из частей компьютерной серии.
Разумеется, про даты начала съёмок и релиза создатели киноадаптации Gears of War отмалчиваются.
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