Кристина Хендрикс и Николай Костер-Валдау сыграют в новом триллере Брайана Де Пальмы

Брайан Де Пальма
планирует взяться за постановку триллера под рабочим названием «Домино»
(Domino).
Главные роли в будущей картине мэтра исполнят Николай Костер-Валдау
и Кристина Хендрикс
.
Петтер Скавлан
(«Кон-Тики»
) написал сценарий о событиях, разворачивающихся между Скандинавией и Испанией.
Костер-Валдау
предстанет в образе полицейского из Копенгагена, который хочет отомстить загадочному преступнику Имрану, убившему его напарника. За помощью он обращается к своему коллеге и любовнице покойного (Хендрикс
). В конце концов игра в кошки-мышки, затеянная копом и убийцей, привлекает внимание опасного агента ЦРУ.
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