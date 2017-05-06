Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристина Хендрикс и Николай Костер-Валдау сыграют в новом триллере Брайана Де Пальмы

6 мая
2017 год

Новости кино >>
6 мая 2017
Брайан Де Пальма планирует взяться за постановку триллера под рабочим названием «Домино» (Domino).

Кристина Хендрикс и Николай Костер-Валдау сыграют в новом триллере Брайана Де Пальмы

Главные роли в будущей картине мэтра исполнят Николай Костер-Валдау и Кристина Хендрикс.

Петтер Скавлан («Кон-Тики») написал сценарий о событиях, разворачивающихся между Скандинавией и Испанией.

Костер-Валдау предстанет в образе полицейского из Копенгагена, который хочет отомстить загадочному преступнику Имрану, убившему его напарника. За помощью он обращается к своему коллеге и любовнице покойного (Хендрикс). В конце концов игра в кошки-мышки, затеянная копом и убийцей, привлекает внимание опасного агента ЦРУ.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Новый фильм Брайана Де Пальмы
Брайан Де Пальма узнает всё о правде и другой лжи
персоны
Брайан Де ПальмаНиколай Костер-ВалдауКристина Хендрикс

фотографии >>
Николай Костер-Валдау
Николай Костер-Валдау
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Далюс Мертинас
4 мая ушёл из жизни актёр Далюс Мертинас.
Сергей Фетисов
3 мая ушёл из жизни актёр Сергей Фетисов.
Анатолий Алексин
1 мая скончался писатель Анатолий Алексин.
Геннадий Поляков
29 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Поляков.

День рождения >>

Александр Белявский
Игорь Гордин
Леонид Громов
Игорь Добряков
Гуж Манукян
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Рудольф Валентино
Стюарт Грэйнджер
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Этторе Манни
Анн Парийо
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью