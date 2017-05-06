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6 мая 2017
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На Аллее славы появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун
На Аллее славы появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун
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6 мая 2017
На Аллее славы в Голливуде появились именные звёзды
Курта Расселла
и
Голди Хоун
. Актёры поцеловались на радость фотографам и прокомментировали это знаменательное событие.
Голди Хоун:
«Как будто мы только что поженились. Мы ещё никогда не бывали вдвоём на такой церемонии».
Курт Расселл:
«Я тебе обязан всей своей жизнью».
Поздравить пару, состоящую в гражданском браке более
30
лет, пришли
Квентин Тарантино
,
Риз Уизерспун
и
Кейт Хадсон
, дочь
Хоун
от первого брака.
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