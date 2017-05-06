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На Аллее славы появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун

6 мая
2017 год

Новости кино >>
6 мая 2017
На Аллее славы в Голливуде появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун. Актёры поцеловались на радость фотографам и прокомментировали это знаменательное событие.



Голди Хоун: «Как будто мы только что поженились. Мы ещё никогда не бывали вдвоём на такой церемонии».

Курт Расселл: «Я тебе обязан всей своей жизнью».

Поздравить пару, состоящую в гражданском браке более 30 лет, пришли Квентин Тарантино, Риз Уизерспун и Кейт Хадсон, дочь Хоун от первого брака.
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На Аллее славы появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун фотографии
На Аллее славы появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун фотографии
На Аллее славы появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун фотографии
На Аллее славы появились именные звёзды Курта Расселла и Голди Хоун фотографии
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