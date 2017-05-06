Владимир Этуш отпразднует юбилей на театральной сцене

Сегодня, 6 мая
, исполнилось 95
лет популярному актёру театра и кино, народному артисту РСФСР и СССР Владимиру Абрамовичу Этушу
. Свой юбилей мастер отметит на сцене театра имени Вахтангова
главной ролью в спектакле «Бенефис»
по пьесе Надежды Птушкиной
.
Владимир Абрамович
родился 6 мая 1922
года. Во время Великой Отечественной войны поступил на курсы военных переводчиков в Ставрополье. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награждён орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. В 1944 году был тяжело ранен и после выхода из госпиталя демобилизовался.
В 1945 году, после окончания Щукинского театрального училища, пришёл работать в Театр имени Евгения Вахтангова
. Самая заметная роль в начале творческого пути — слуга Лаунс в комедии Шекспира «Два веронца»
. Среди других ранних работ - Дорогомилов («Кирилл Извеков»
), полицейский Меньос («Ангела»
) и Бригелла («Принцесса Турандот»
). В 1965 году театр ставит драму Эмиля Золя «Западня»
, и с роли Купо начался новый этап в творчестве артиста.
В кино дебютировал в 1953 году, сыграв алжирского флотоводца Сеид-Али в «Адмирале Ушакове»
. На счету мэтра более 60
киноролей, среди которых особое место занимают Саахов («Кавказская пленница»
), Шпак («Иван Васильевич меняет профессию»
), Карабас-Барабас («Приключения Буратино»
), инженер Брунс («12 стульев»
), Мартини («Овод»
), Эдуард Самецкий («Старый знакомый»
), Пьетро («Тень»
), Бурухтан Второй Второй («Неисправимый лгун»
), Король и Трактирщик («Старая, старая сказка»
), Мальгрим («31 июня»
), Лаврентий Семенович Гиацинтов («По улицам комод водили...»
), король Гастон Девятый («Ослиная шкура»
), Ираклий («Макар-следопыт»
), Григорий Матвеевич Живоглаз («Не будите спящую собаку»
) и Монарх («Классик»
). Обладатель множества премий и наград. С 1987 года — ректор театрального училища имени Б.В. Щукина.
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