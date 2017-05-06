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Владимир Этуш отпразднует юбилей на театральной сцене

6 мая
2017 год

Новости кино >>
6 мая 2017
Сегодня, 6 мая, исполнилось 95 лет популярному актёру театра и кино, народному артисту РСФСР и СССР Владимиру Абрамовичу Этушу. Свой юбилей мастер отметит на сцене театра имени Вахтангова главной ролью в спектакле «Бенефис» по пьесе Надежды Птушкиной.

Товарищ Саахов

Владимир Абрамович родился 6 мая 1922 года. Во время Великой Отечественной войны поступил на курсы военных переводчиков в Ставрополье. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награждён орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. В 1944 году был тяжело ранен и после выхода из госпиталя демобилизовался.

В 1945 году, после окончания Щукинского театрального училища, пришёл работать в Театр имени Евгения Вахтангова. Самая заметная роль в начале творческого пути — слуга Лаунс в комедии Шекспира «Два веронца». Среди других ранних работ - Дорогомилов («Кирилл Извеков»), полицейский Меньос («Ангела») и Бригелла («Принцесса Турандот»). В 1965 году театр ставит драму Эмиля Золя «Западня», и с роли Купо начался новый этап в творчестве артиста.

В кино дебютировал в 1953 году, сыграв алжирского флотоводца Сеид-Али в «Адмирале Ушакове». На счету мэтра более 60 киноролей, среди которых особое место занимают Саахов («Кавказская пленница»), Шпак («Иван Васильевич меняет профессию»), Карабас-Барабас («Приключения Буратино»), инженер Брунс («12 стульев»), Мартини («Овод»), Эдуард Самецкий («Старый знакомый»), Пьетро («Тень»), Бурухтан Второй Второй («Неисправимый лгун»), Король и Трактирщик («Старая, старая сказка»), Мальгрим («31 июня»), Лаврентий Семенович Гиацинтов («По улицам комод водили...»), король Гастон Девятый («Ослиная шкура»), Ираклий («Макар-следопыт»), Григорий Матвеевич Живоглаз («Не будите спящую собаку») и Монарх («Классик»). Обладатель множества премий и наград. С 1987 года — ректор театрального училища имени Б.В. Щукина.
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