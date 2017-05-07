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7 мая 2017
/
Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат
Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат
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Новости кино >>
7 мая 2017
Опубликован второй - основной - трейлер военной драмы
Кристофера Нолана «Дюнкерк»
.
Фильм рассказывает о Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с французского побережья.
Главные роли в картине исполнили
Том Харди
,
Марк Райлэнс
,
Кеннет Брана
,
Киллиан Мёрфи
,
Джеймс Д’Арси
,
Джек Лауден
,
Бэрри Киган
,
Файон Уайтхэд
,
Анайрин Барнард
и
Гарри Стайлс
.
«Дюнкерк»
появится в российском прокате
20 июля
.
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