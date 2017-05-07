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Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат

7 мая
2017 год

Новости кино >>
7 мая 2017
Опубликован второй - основной - трейлер военной драмы Кристофера Нолана «Дюнкерк».



Фильм рассказывает о Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с французского побережья.

Главные роли в картине исполнили Том Харди, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Джеймс Д’Арси, Джек Лауден, Бэрри Киган, Файон Уайтхэд, Анайрин Барнард и Гарри Стайлс.

«Дюнкерк» появится в российском прокате 20 июля.
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Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат фотографии
Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат фотографии
Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат фотографии
Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат фотографии
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