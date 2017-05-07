Владимир Путин поручил распространить за рубежом отечественные фильмы и сериалы

получили от президента Россиипоручение распространить за рубежом отечественные фильмы и сериалы.Минкомсвязи будет ответственно за распространение, говорится в протоколе заседания организационного комитета «Победа». Об итогах этой работы станет известно-го.Министерству культуры предстоит дотекущего года организовать за рубежом показы неигровых и художественных картин, посвящённых российской военной истории, включая вклад СССР в победу во Второй мировой войне.Оргкомитетпри Росвоенцентре создали. В его обязанности входит решение проблем ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий на территории СССР и за его пределами.