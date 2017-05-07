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Владимир Путин поручил распространить за рубежом отечественные фильмы и сериалы

7 мая
2017 год

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7 мая 2017
Минкомсвязи и Минкульт получили от президента России Владимира Путина поручение распространить за рубежом отечественные фильмы и сериалы.

Владимир Путин

Минкомсвязи будет ответственно за распространение «на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о её роли в победе над нацизмом», говорится в протоколе заседания организационного комитета «Победа». Об итогах этой работы станет известно 31 января 2018-го.

Министерству культуры предстоит до 25 сентября текущего года организовать за рубежом показы неигровых и художественных картин, посвящённых российской военной истории, включая вклад СССР в победу во Второй мировой войне.

Оргкомитет «Победа» при Росвоенцентре создали «в целях осуществления мер, направленных на возрождение и укрепление патриотизма». В его обязанности входит решение проблем ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий на территории СССР и за его пределами.
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Владимир Путин поручил распространить за рубежом отечественные фильмы и сериалы фотографии
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