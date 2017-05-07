Владимир Путин поручил распространить за рубежом отечественные фильмы и сериалы

Минкомсвязи
и Минкульт
получили от президента России Владимира Путина
поручение распространить за рубежом отечественные фильмы и сериалы.
Минкомсвязи будет ответственно за распространение «на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о её роли в победе над нацизмом»
, говорится в протоколе заседания организационного комитета «Победа». Об итогах этой работы станет известно 31 января 2018
-го.
Министерству культуры предстоит до 25 сентября
текущего года организовать за рубежом показы неигровых и художественных картин, посвящённых российской военной истории, включая вклад СССР в победу во Второй мировой войне.
Оргкомитет «Победа»
при Росвоенцентре создали «в целях осуществления мер, направленных на возрождение и укрепление патриотизма»
. В его обязанности входит решение проблем ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий на территории СССР и за его пределами.
обсуждение >>