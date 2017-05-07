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«Изумрудный город» низвергли в небытие

7 мая
2017 год

Новости кино >>
7 мая 2017
Телеканал NBC пришёл к выводу, что «Изумрудный город» никому не нужен, и закрыл фэнтези-сериал на первом сезоне.

«Изумрудный город» низвергли в небытие

Причиной такого решения стал низкий рейтинг телешоу Тарсема Синха.

Создателям не удалось привлечь к проекту самую ключевую категорию зрителей от 18 до 49 лет - каждую новую серию посмотрело из них всего лишь 0,7 млн человек. В целом же сериал может похвастаться количеством менее трёх миллионов зрителей на каждый эпизод.

10-серийный «Изумрудный город» представлял собой осовремененную версию известной сказки Лаймена Фрэнка Баума, в которой повзрослевшая Дороти в исполнении Адрии Архоны вместе с полицейским псом Тото попадает в суровую страну Оз, где заправляет волшебник-интриган Винсент Д’Онофрио.
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«Изумрудный город» низвергли в небытие фотографии
«Изумрудный город» низвергли в небытие фотографии
«Изумрудный город» низвергли в небытие фотографии
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