«Изумрудный город» низвергли в небытие

Телеканал NBC пришёл к выводу, что «Изумрудный город»
никому не нужен, и закрыл фэнтези-сериал на первом сезоне.
Причиной такого решения стал низкий рейтинг телешоу Тарсема Синха
.
Создателям не удалось привлечь к проекту самую ключевую категорию зрителей от 18 до 49 лет - каждую новую серию посмотрело из них всего лишь 0,7
млн человек. В целом же сериал может похвастаться количеством менее трёх миллионов зрителей на каждый эпизод.
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-серийный «Изумрудный город» представлял собой осовремененную версию известной сказки Лаймена Фрэнка Баума
, в которой повзрослевшая Дороти в исполнении Адрии Архоны
вместе с полицейским псом Тото попадает в суровую страну Оз, где заправляет волшебник-интриган Винсент Д’Онофрио
.
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