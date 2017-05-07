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В Россию хотят привезти новый фильм об Анне Карениной

7 мая
2017 год

Новости кино >>
7 мая 2017
Итальянский режиссёр Томмазо Моттола рассказал в интервью ТАСС, что надеется представить российскому зрителю свою документальную картину «Каренина и я» (Karenina & I), в которой он пытается взглянуть на образ толстовского персонажа через призму восприятия артистки Государственного театра Норвегии Горилд Мосет, приглашённой исполнить роль Карениной во Владивостоке.

В Россию хотят привезти новый фильм об Анне Карениной

Мосет, планировавшая сыграть уже знакомую ей роль на русском, вместе с Моттолой приняла решение отправиться из Норвегии в Приморье на поезде, проделав часть пути по Транссибирской магистрали. В дороге актриса использовала все возможности для того, чтобы познакомиться с русским языком и культурой и найти «корни» Карениной. Режиссёр в это время снимал ленту о путешествии и художественных поисках актрисы. После успешной премьеры постановки, состоявшейся осенью 2013-го в Приморском драматическом театре имени Горького, работа над фильмом продолжалась. Мосет не могла расстаться с образом Карениной, который помог ей лучше понять не только замысел Толстого, но и саму себя.

Моттола рассчитывает на то, что в этом году его работа будет включена в программы европейских и российских кинофестивалей. В начале года картину показали на киносмотре в Тромсё, а в начале июня её смогут увидеть и в Италии.

Томмазо Моттола: «Я очень хочу, чтобы российский зритель смог увидеть наш фильм. Не только на фестивалях, но и просто в кино. Этот фильм, конечно, нельзя сравнивать с блокбастерами и киномейнстримом, но российской аудитории, которая хорошо знакома с книгой, мог бы быть интересен другой взгляд на "Анну Каренину", не ограниченный рамками экранизации романа. Мы будем счастливы показать картину во многих городах России, начиная с Москвы, и хотели бы, чтобы "Каренина и я" повторила наш путь через всю страну до берегов Тихого океана. Из документальной ленты о путешествии актрисы у нас получился фильм о глубоком погружении в образ, в сущность Анны Карениной. Последней деталью мозаики, которая заставила нас почувствовать, что тема фильма переросла из личной в универсальную, стал голос Лиама Нисона. Именно он произносит те фразы из романа, которые отбирала Горилд. Этот фильм основан на литературном шедевре, работе немецкого драматурга, работе театрального режиссёра, задача которого - сделать пьесу популярной и понятной, и работе актрисы, которая посвятила "Анне Карениной" 4 года жизни».
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В Россию хотят привезти новый фильм об Анне Карениной фотографии
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