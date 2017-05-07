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BBC озаботилась вторжением марсиан

7 мая
2017 год

Новости кино >>
7 мая 2017
В планах телеканала BBC появился мини-сериал «Война миров», максимально приближенный к сюжету фантастического романа Герберта Уэллса.

BBC озаботилась вторжением марсиан

Действие трёхсерийного фильма развернётся в эпоху викторианской Англии, т.е. в Лондоне и графстве Суррей в самом начале XX века. Что не может не радовать, поскольку, в основном, кинематографисты любят переносить сюжет романа в современную им реальность.

Автором сценария числится Питер Харнесс («Доктор Кто»), а за продюсирование отвечает компания Mammoth Screen.

Съёмки новой «Войны миров» начнутся в начале 2018-го.
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BBC озаботилась вторжением марсиан фотографии
BBC озаботилась вторжением марсиан фотографии
BBC озаботилась вторжением марсиан фотографии
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