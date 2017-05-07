BBC озаботилась вторжением марсиан

В планах телеканала BBC появился мини-сериал «Война миров»
, максимально приближенный к сюжету фантастического романа Герберта Уэллса
.
Действие трёхсерийного фильма развернётся в эпоху викторианской Англии, т.е. в Лондоне и графстве Суррей в самом начале XX века. Что не может не радовать, поскольку, в основном, кинематографисты любят переносить сюжет романа в современную им реальность.
Автором сценария числится Питер Харнесс
(«Доктор Кто»
), а за продюсирование отвечает компания Mammoth Screen.
Съёмки новой «Войны миров»
начнутся в начале 2018-го.
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