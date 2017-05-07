Ален Делон прощается с кино

Этой осенью знаменитый французский актёр Ален Делон
завершит свою кинокарьеру съёмками в картине Патриса Леконта
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Ален Делон: «Это будет мой самый последний фильм: как боксёр не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте».
Делон
планировал сняться вместе с Софи Марсо, но та оказалась занята, и поэтому на съёмочной площадке в последнем фильме его партнёршей станет Жюльет Бинош
- «прекрасная актриса, она мне очень нравится»
, по признанию мэтра. Актёр рассказал, что лента будет посвящена истории любви мужчины его «возраста и 50-летней женщины»
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Напомним, Ален Делон не снимался с 2008 года, когда сыграл в «Астериксе на Олимпийских играх»
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