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Ален Делон прощается с кино

7 мая
2017 год

Новости кино >>
7 мая 2017
Этой осенью знаменитый французский актёр Ален Делон завершит свою кинокарьеру съёмками в картине Патриса Леконта.

Ален Делон прощается с кино

Ален Делон: «Это будет мой самый последний фильм: как боксёр не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте».

Делон планировал сняться вместе с Софи Марсо, но та оказалась занята, и поэтому на съёмочной площадке в последнем фильме его партнёршей станет Жюльет Бинош - «прекрасная актриса, она мне очень нравится», по признанию мэтра. Актёр рассказал, что лента будет посвящена истории любви мужчины его «возраста и 50-летней женщины».

Напомним, Ален Делон не снимался с 2008 года, когда сыграл в «Астериксе на Олимпийских играх».
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Ален Делон прощается с кино фотографии
Ален Делон прощается с кино фотографии
Ален Делон прощается с кино фотографии
Ален Делон прощается с кино фотографии
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