«Конверт» напугал Юлию Пересильд

В Москве закончился последний блок съёмок мистического триллера «Конверт»
. Режиссёром картины выступил Святослав Подгаевский
, продюсером – Константин Буслов
, а оператором стал Ирек Хартович
.
Съёмки проходили на различных локациях Москвы, в том числе и на Головинском кладбище. На главную роль был выбран актёр Игорь Лизенгевич
, для которого эта роль стала дебютной в полнометражном кино. Главную женскую роль исполнила известная актриса театра и кино Юлия Пересильд
. В остальных ролях Ольга Медынич
, Игорь Хрипунов
, Дмитрий Куличков
.
По сюжету, главный герой – Игорь, беззаботный водитель одной из московских архитектурных компаний. Обычным утром, придя на работу, он обнаруживает конверт, доставленный в их офис по ошибке. Секретарь просит Игоря отнести письмо по верному адресу, благо он находится на соседней улице. С этого момента жизнь Игоря резко меняется – необычный конверт словно по чьей-то злой воле преследует Игоря. Попытки избавится от него ни к чему не приводят, конверт не отпускает своего «почтальона», погружая главного героя в матрицу странных событий и мистических персонажей. Выбраться из неё можно только одним способом, доставив злосчастное письмо конечному адресату. Тайна конверта и его окружения корнями уходит в далекое прошлое, за грани текущего времени и пространства. Что в конверте? Кто адресат? И почему именно Игорю выпала участь «почтальона»? Чтобы найти ответ, герой должен дойти до конца.
Константин Буслов: «Конверт» – городской мистический триллер, с элементами хоррора. Это не просто страшилка. Кроме психологических потрясений, атмосферы, неожиданных поворотов сюжета и переживаемых эмоций зритель должен глубоко прочувствовать смысл истории. Что касается кастинга, то нам удалось собрать отличную команду. Юлия Пересильд прекрасно сыграла одну из главных ролей - Марину, следователя полиции, которая ведет главного героя (Игорь Лизенгевич) к цели. Ольга Медынич была утверждена на роль Дарьи задолго до запуска проекта в производство. Оля отлично справилась со своей сложной ролью, хотя из-за наличия пластического грима в нескольких сценах и достаточно продолжительных переработок, ей порой было очень нелегко. Кстати, о пластическом гриме. Его на «Конверте» осуществляла «Студия Петра Горшенина»».
В данный момент картина находится на стадии постпродакшн, параллельно ведутся переговоры с потенциальными дистрибьюторами. Прокат «Конверта» намечен на осень 2017 года.
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