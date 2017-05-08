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«Конверт» напугал Юлию Пересильд

8 мая
2017 год

Новости кино >>
8 мая 2017
В Москве закончился последний блок съёмок мистического триллера «Конверт». Режиссёром картины выступил Святослав Подгаевский, продюсером – Константин Буслов, а оператором стал Ирек Хартович.

«Конверт» напугал Юлию Пересильд

Съёмки проходили на различных локациях Москвы, в том числе и на Головинском кладбище. На главную роль был выбран актёр Игорь Лизенгевич, для которого эта роль стала дебютной в полнометражном кино. Главную женскую роль исполнила известная актриса театра и кино Юлия Пересильд. В остальных ролях Ольга Медынич, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

По сюжету, главный герой – Игорь, беззаботный водитель одной из московских архитектурных компаний. Обычным утром, придя на работу, он обнаруживает конверт, доставленный в их офис по ошибке. Секретарь просит Игоря отнести письмо по верному адресу, благо он находится на соседней улице. С этого момента жизнь Игоря резко меняется – необычный конверт словно по чьей-то злой воле преследует Игоря. Попытки избавится от него ни к чему не приводят, конверт не отпускает своего «почтальона», погружая главного героя в матрицу странных событий и мистических персонажей. Выбраться из неё можно только одним способом, доставив злосчастное письмо конечному адресату. Тайна конверта и его окружения корнями уходит в далекое прошлое, за грани текущего времени и пространства. Что в конверте? Кто адресат? И почему именно Игорю выпала участь «почтальона»? Чтобы найти ответ, герой должен дойти до конца.

Константин Буслов: «Конверт» – городской мистический триллер, с элементами хоррора. Это не просто страшилка. Кроме психологических потрясений, атмосферы, неожиданных поворотов сюжета и переживаемых эмоций зритель должен глубоко прочувствовать смысл истории. Что касается кастинга, то нам удалось собрать отличную команду. Юлия Пересильд прекрасно сыграла одну из главных ролей - Марину, следователя полиции, которая ведет главного героя (Игорь Лизенгевич) к цели. Ольга Медынич была утверждена на роль Дарьи задолго до запуска проекта в производство. Оля отлично справилась со своей сложной ролью, хотя из-за наличия пластического грима в нескольких сценах и достаточно продолжительных переработок, ей порой было очень нелегко. Кстати, о пластическом гриме. Его на «Конверте» осуществляла «Студия Петра Горшенина»».

В данный момент картина находится на стадии постпродакшн, параллельно ведутся переговоры с потенциальными дистрибьюторами. Прокат «Конверта» намечен на осень 2017 года.
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«Конверт» напугал Юлию Пересильд фотографии
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