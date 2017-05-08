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Мэттью Вон полюбил сиквелы

8 мая
2017 год

Новости кино >>
8 мая 2017
Режиссёр Мэттью Вон во время съёмок в Лондоне признался, что размышляет над продолжением истории о секретной службе Kingsman. Идея третьего фильма франшизы посетила его во время работы над сценарием «Kingsman: Золотое кольцо», премьера которого намечена на 28 сентября.

Мэттью Вон полюбил сиквелы

Мэттью Вон: «Странно, но пока мы писали сценарий Kingsman 2, мы уже думали про Kingsman 3. У нас есть грандиозная идея для третьего фильма. Вторая часть станет своего рода мостом, и если всё пройдёт успешно, то мы снимем продолжение».

Действие второго фильма начинается после того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена злодейкой по имени Поппи (Джулианна Мур). Агенты Эггси (Тэрон Эджертон) и Мерлин (Марк Стронг) обращаются за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman.

Ранее Мэттью Вон высказывался против сиквелов, аргументируя такую точку зрения тем, что большинство из них не улучшает зрительский опыт.
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Мэттью Вон полюбил сиквелы фотографии
Мэттью Вон полюбил сиквелы фотографии
Мэттью Вон полюбил сиквелы фотографии
Мэттью Вон полюбил сиквелы фотографии
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