Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет

8 мая исполняется 55 лет режиссёру, продюсеру и сценаристу Валерию Тодоровскому
. Главным подарком ко дню рождения кинематографиста можно считать выход в прокат его фильма о балете «Большой»
, премьера которого состоится 11 мая
.
Жанр «Большого» создатели определяют как фильм-роман. В главных ролях снимались балерины Маргарита Симонова, Анна Исаева, танцовщик Николя Ля Риш, актёры Алиса Фрейндлих
, Александр Домогаров
и Валентина Теличкина
.
Главная героиня – юная одарённая танцовщица Юлия Ольшанская, которую играют Екатерина Самуйлина (в детстве) и Маргарита Симонова (в юности). На неё обращает внимание бывший артист балета Потоцкий в исполнении Александра Домогарова и привозит её в столицу. В школе балета обучением Юли занимается жёсткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих). Ей предстоит сделать из своенравной ученицы приму Большого театра.
Фильм снимался в ГАБТе и на киностудии «Беларусьфильм».
Валерий Тодоровский родился в Одессе 8 мая 1962 года. Образование получил на сценарном факультете ВГИКа, который окончил в 1984 году. Его дебютный фильм «Катафалк»
, снятый в 1990 году, получил ряд призов и наград, в том числе Гран-при на Международном кинофестивале в Мангейме. Он знаком зрителям как режиссёр картин «Любовь»
, «Подмосковные вечера»
, «Страна глухих»
, «Любовник»
и «Мой сводный брат Франкенштейн»
. По большей части, это психологические драмы, мрачные и безысходные.
Однако к концу 2000-х Тодоровский, обращаясь к эпохе 60-х, снимает лёгкую музыкальную комедию «Стиляги»
, которая была удостоена в 2009 году премии «Ника». В 2013 году на экраны выходит ставший популярным сериал «Оттепель»
, который принёс режиссёру вторую «Нику».
Недавно на канале «Россия-1» завершился сериал «Оптимисты»
, продюсером которого выступал Валерий Тодоровский. Многосерийная историческая драма рассказывает о советских дипломатах в 60-е годы.
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