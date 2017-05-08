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Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет

8 мая
2017 год

Новости кино >>
8 мая 2017
8 мая исполняется 55 лет режиссёру, продюсеру и сценаристу Валерию Тодоровскому. Главным подарком ко дню рождения кинематографиста можно считать выход в прокат его фильма о балете «Большой», премьера которого состоится 11 мая.

Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет

Жанр «Большого» создатели определяют как фильм-роман. В главных ролях снимались балерины Маргарита Симонова, Анна Исаева, танцовщик Николя Ля Риш, актёры Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров и Валентина Теличкина.

Главная героиня – юная одарённая танцовщица Юлия Ольшанская, которую играют Екатерина Самуйлина (в детстве) и Маргарита Симонова (в юности). На неё обращает внимание бывший артист балета Потоцкий в исполнении Александра Домогарова и привозит её в столицу. В школе балета обучением Юли занимается жёсткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих). Ей предстоит сделать из своенравной ученицы приму Большого театра.

Фильм снимался в ГАБТе и на киностудии «Беларусьфильм».

Валерий Тодоровский родился в Одессе 8 мая 1962 года. Образование получил на сценарном факультете ВГИКа, который окончил в 1984 году. Его дебютный фильм «Катафалк», снятый в 1990 году, получил ряд призов и наград, в том числе Гран-при на Международном кинофестивале в Мангейме. Он знаком зрителям как режиссёр картин «Любовь», «Подмосковные вечера», «Страна глухих», «Любовник» и «Мой сводный брат Франкенштейн». По большей части, это психологические драмы, мрачные и безысходные.

Однако к концу 2000-х Тодоровский, обращаясь к эпохе 60-х, снимает лёгкую музыкальную комедию «Стиляги», которая была удостоена в 2009 году премии «Ника». В 2013 году на экраны выходит ставший популярным сериал «Оттепель», который принёс режиссёру вторую «Нику».

Недавно на канале «Россия-1» завершился сериал «Оптимисты», продюсером которого выступал Валерий Тодоровский. Многосерийная историческая драма рассказывает о советских дипломатах в 60-е годы.
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Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет фотографии
Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет фотографии
Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет фотографии
Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет фотографии
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