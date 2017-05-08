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Появился новый трейлер «Оно»

8 мая
2017 год

Новости кино >>
8 мая 2017
В Лос-Анджелесе гости церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards увидели трейлер новой экранизации знаменитого романа Стивена Кинга «Оно».



Маленький городок в штате Мэн потрясает загадочная серия убийств, жертвами становятся дети. Семеро одиннадцатилетних ребят каждый по отдельности сталкиваются с ужасающим монстром, способным принимать любые формы. В фильме Оно предстаёт в образе клоуна по имени Пеннивайз, который заманивает детей воздушными шариками. Объединившись в «Клуб Неудачников», дети решают уничтожить чудовище. Лидером «Неудачников» становится Билл Денбро, брат которого был убит Пеннивайзом за год до этого, и теперь Билл хочет отомстить. «Неудачников» преследует не только монстр, но и местный хулиган Генри Бауэрс со своими дружками, что, впрочем, лишь сплачивает друзей ещё сильнее.

Постановкой экранизации занялся Андрес Мускетти («Мама»), сценаристом выступил Гари Доберман («Проклятие Аннабель»). Пеннивайза играет Билл Скарсгард. Также роли в фильме ужасов «Оно» исполнили Финн Уолфхард, Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, Уайетт Олефф и другие.

В России «Оно» выйдет в широкий прокат 8 сентября.
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