Эмма Уотсон получила стакан попкорна

Британская актриса Эмма Уотсон
, исполнившая главную роль в мюзикле «Красавица и чудовище»
, победила в номинации «Лучший актёр или актриса в кино» премии MTV Movie & TV Awards. В этом году организаторы премии решили не разделять номинации по гендерному признаку, так что бороться за «Золотой стакан попкорна» Эмме Уотсон пришлось с Джеймсом Макэвойем
и Хью Джекманом
.
Фильмом года канал MTV назвал картину «Красавица и чудовище» режиссёра Билла Колдона
. Лучшим телесериалом стали «Очень странные дела»
, а Милли Бобби Браун
, сыгравшая в сериале Одиннадцать, - лучшей актрисой на ТВ.
Приз за лучший поцелуй забрали Джаррель Джером
и Эштон Сандерс
. Актёры показали свой талант в фильме «Лунный свет»
, рассказывающем историю афроамериканца нетрадиционной ориентации. Дафни Кин
и Хью Джекман, сыгравшие в «Логане»
, признаны «Лучшим дуэтом».
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