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Эмма Уотсон получила стакан попкорна

8 мая
2017 год

Новости кино >>
8 мая 2017
Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая главную роль в мюзикле «Красавица и чудовище», победила в номинации «Лучший актёр или актриса в кино» премии MTV Movie & TV Awards. В этом году организаторы премии решили не разделять номинации по гендерному признаку, так что бороться за «Золотой стакан попкорна» Эмме Уотсон пришлось с Джеймсом Макэвойем и Хью Джекманом.

Эмма Уотсон получила стакан попкорна

Фильмом года канал MTV назвал картину «Красавица и чудовище» режиссёра Билла Колдона. Лучшим телесериалом стали «Очень странные дела», а Милли Бобби Браун, сыгравшая в сериале Одиннадцать, - лучшей актрисой на ТВ.

Приз за лучший поцелуй забрали Джаррель Джером и Эштон Сандерс. Актёры показали свой талант в фильме «Лунный свет», рассказывающем историю афроамериканца нетрадиционной ориентации. Дафни Кин и Хью Джекман, сыгравшие в «Логане», признаны «Лучшим дуэтом».
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Эмма Уотсон получила стакан попкорна фотографии
Эмма Уотсон получила стакан попкорна фотографии
Эмма Уотсон получила стакан попкорна фотографии
Эмма Уотсон получила стакан попкорна фотографии
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