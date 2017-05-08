Амазонка накажет доктора хлыстом

Кинокомпания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма Пэтти Дженкинс«Чудо-женщина». Это уже четвёртый фильм расширенной киновселенной DC. В новом ролике появляется главный антагонист картины - Доктор Яд (Елена Анайа), а также трейлер изобилует яркими сценами сражений и красивыми пейзажами острова, где обитают амазонки.
По сюжету, в начале прошлого века принцесса амазонок Диана (Гэйл Гэдот), живущая на острове Темискира, встречает американского военного лётчика Стива Тревора (Крис Пайн), когда его выбрасывает на берег. Узнав от него о происходящих событиях Первой Мировой войны, она оставляет свой дом, чтобы положить конец насилию.
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