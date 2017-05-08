Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Амазонка накажет доктора хлыстом

8 мая
2017 год

Новости кино >>
8 мая 2017
Кинокомпания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина». Это уже четвёртый фильм расширенной киновселенной DC. В новом ролике появляется главный антагонист картины - Доктор Яд (Елена Анайа), а также трейлер изобилует яркими сценами сражений и красивыми пейзажами острова, где обитают амазонки.



По сюжету, в начале прошлого века принцесса амазонок Диана (Гэйл Гэдот), живущая на острове Темискира, встречает американского военного лётчика Стива Тревора (Крис Пайн), когда его выбрасывает на берег. Узнав от него о происходящих событиях Первой Мировой войны, она оставляет свой дом, чтобы положить конец насилию.

Премьера в России состоится 1 июня 2017 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Чудо-женщина» поселится в США
«Чудо-женщина» будет воевать против войны
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Елена АнайяГэйл ГэдотКрис Пайн
фильмы
Чудо-женщина

фотографии >>
Амазонка накажет доктора хлыстом фотографии
Амазонка накажет доктора хлыстом фотографии
Амазонка накажет доктора хлыстом фотографии
Амазонка накажет доктора хлыстом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Далюс Мертинас
4 мая ушёл из жизни актёр Далюс Мертинас.

День рождения >>

Асанали Ашимов
Александр Ильин
Ольга Лапшина
Борис Ливанов
Нинель Мышкова
Олеся (Ольга) Поташинская
Валентин Терехов
Владимир Шевельков
Борис Шувалов
Лекс Баркер
Мелисса Гилберт
Филлида Лоу
Мирослав Махачек
Станислав Нивиньский
Джефф Уинкотт
Фернандель
все родившиеся 8 мая >>

Афиша кино >>

Доспехи бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
Индия, Китай, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Почётный гражданин
комедия
Аргентина, Испания, 2016
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью