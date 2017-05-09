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Фёдору Бондарчуку исполнилось 50 лет

9 мая
2017 год

Новости кино >>
9 мая 2017
Сегодня, 9 мая, исполняется 50 лет популярному российскому актёру, режиссёру, продюсеру, клипмейкеру и телеведущему Фёдору Бондарчуку.

Фёдору Бондарчуку исполнилось 50 лет

Фёдор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве, в семье двух легенд советского кино - актёра и режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой. В 1985-м году поступил во ВГИК на режиссёрский факультет. Обучение ему пришлось прервать, поскольку его забрали в армию, но в 1987-м Фёдор вернулся в институт, совмещая учёбу со съёмками в киноэпопее «Сталинград» у своего педагога Юрия Озерова. По окончании ВГИКа создал продюсерскую компанию Art Pictures Group, на базе которой спустя 14 лет вместе с продюсером Дмитрием Рудовским организовал кинокомпанию Art Pictures Studio.

Дебютировал на большом экране ещё в 1986 году ролью царевича Фёдора Годунова в картине своего отца «Борис Годунов». За последующие 30 лет актёр успел сняться в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Даун Хаус», «8 1/2 долларов», «Два дня», «Призрак», «Свои», «Статский советник», «Я остаюсь», «Арбитр», «Кризис среднего возраста», «Мужская работа», «В движении», «Моя прекрасная няня», «Гибель Империи», «Мама, не горюй! - 2», «От 180 и выше», «9 месяцев», «Три полуграции», «Артистка», «Нулевой километр», «Тиски», «Адмиралъ», «Москва, я люблю тебя!», «Про любоff», «Лектор», «Свадьба по обмену», «Белая гвардия», «Шпион», «Гена-Бетон», «Молодёжка», «Подарок с характером», «Чудотворец», «Дед Мороз. Битва Магов», «Следователь Тихонов» и другие. Он также озвучил персонажей нескольких мультфильмов («Сезон охоты», «Три богатыря. На дальних берегах», «Савва. Сердце воина», «Босс-молокосос»).

Фёдору Бондарчуку исполнилось 50 лет

Режиссёрскую карьеру начал в 90-х с постановок музыкальных клипов. В 1989 году вышла его первая короткометражка - дипломная работа «Сон в летнее утро», а в полном метре он дебютировал лишь в 2005-м, сняв военную драму «9 рота», где сам сыграл одну из ключевых ролей. В 2009-м вышла в прокат фантастическая дилогия «Обитаемый остров», снятая Бондарчуком по мотивам одноимённого романа братьев Стругацких. Следом за ним последовали военный «Сталинград» и фантастическое «Притяжение».

Председатель попечительского совета ОРКФ «Кинотавр», академик Национальной кинематографической премии «Ника», член Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орёл». Учредитель Группы компаний «Главкино». Обладатель множества наград как за актёрскую и режиссёрскую работу, так и за достижения на телевидении («Созвездие», «Ника», ТЭФИ, «Золотой орёл», «Золотой овен»).
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