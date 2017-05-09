Фёдору Бондарчуку исполнилось 50 лет

Сегодня, 9 мая
, исполняется 50
лет популярному российскому актёру, режиссёру, продюсеру, клипмейкеру и телеведущему Фёдору Бондарчуку
.
Фёдор Бондарчук
родился 9 мая 1967
года в Москве, в семье двух легенд советского кино - актёра и режиссёра Сергея Бондарчука
и актрисы Ирины Скобцевой
. В 1985-м году поступил во ВГИК на режиссёрский факультет. Обучение ему пришлось прервать, поскольку его забрали в армию, но в 1987-м Фёдор
вернулся в институт, совмещая учёбу со съёмками в киноэпопее «Сталинград»
у своего педагога Юрия Озерова
. По окончании ВГИКа создал продюсерскую компанию Art Pictures Group, на базе которой спустя 14 лет вместе с продюсером Дмитрием Рудовским
организовал кинокомпанию Art Pictures Studio.
Дебютировал на большом экране ещё в 1986 году ролью царевича Фёдора Годунова в картине своего отца «Борис Годунов»
. За последующие 30
лет актёр успел сняться в 70
фильмах и сериалах, среди которых «Даун Хаус»
, «8 1/2 долларов»
, «Два дня»
, «Призрак»
, «Свои»
, «Статский советник»
, «Я остаюсь»
, «Арбитр»
, «Кризис среднего возраста»
, «Мужская работа»
, «В движении»
, «Моя прекрасная няня»
, «Гибель Империи»
, «Мама, не горюй! - 2»
, «От 180 и выше»
, «9 месяцев»
, «Три полуграции»
, «Артистка»
, «Нулевой километр»
, «Тиски»
, «Адмиралъ»
, «Москва, я люблю тебя!»
, «Про любоff»
, «Лектор»
, «Свадьба по обмену»
, «Белая гвардия»
, «Шпион»
, «Гена-Бетон»
, «Молодёжка»
, «Подарок с характером»
, «Чудотворец»
, «Дед Мороз. Битва Магов»
, «Следователь Тихонов»
и другие. Он также озвучил персонажей нескольких мультфильмов («Сезон охоты»
, «Три богатыря. На дальних берегах»
, «Савва. Сердце воина»
, «Босс-молокосос»
).
Режиссёрскую карьеру начал в 90-х с постановок музыкальных клипов. В 1989 году вышла его первая короткометражка - дипломная работа «Сон в летнее утро»
, а в полном метре он дебютировал лишь в 2005-м, сняв военную драму «9 рота»
, где сам сыграл одну из ключевых ролей. В 2009-м вышла в прокат фантастическая дилогия «Обитаемый остров»
, снятая Бондарчуком
по мотивам одноимённого романа братьев Стругацких
. Следом за ним последовали военный «Сталинград»
и фантастическое «Притяжение»
.
Председатель попечительского совета ОРКФ «Кинотавр», академик Национальной кинематографической премии «Ника», член Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орёл». Учредитель Группы компаний «Главкино». Обладатель множества наград как за актёрскую и режиссёрскую работу, так и за достижения на телевидении («Созвездие», «Ника», ТЭФИ, «Золотой орёл», «Золотой овен»).
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