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Алексей Гуськов перевоплотится в Иисуса и гладиатора

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
В Крыму стартовали съёмки приключенческой комедии Евгения Шелякина «Вечная жизнь», которую создатели называют комедийной притчей. В картине заняты Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Роман Курцын, Полина Пушкарук, Лидия Вележева, Игорь Угольников и Станислав Любшин.

Генуэзская крепость

На время съёмок «Вечной жизни» Генуэзская крепость в крымском городе Судак превратится в исторический парк развлечений с гладиаторами и рыцарями, знахарями и даже Иисусом. Зрителям расскажут историю о похождениях бывшего актёра Александра Христофорова, подрабатывающего сегодня в историческом развлекательном парке. В картине найдётся место не только юмору, но и темам жизни, смерти, смены поколений и любви.

Алексей Гуськов, исполнитель главной роли и продюсер фильма: «Эта история мне интересна своей неоднозначностью и провокационностью. Начиная работу над сценарием, мы с первых строк думали о том, чтобы будущий фильм сразу захватил зрителя смелостью замысла и масштабом съёмок. Для нашей аудитории непривычно видеть сакральные образы, решённые в юмористической манере. Однако посредством этого приема мы пытаемся привлечь внимание зрителя к глубинной внутренней проблематике зрелой личности.
В своём персонаже я увидел драматический надлом, свойственный одинокому человеку. Он сталкивается с типичными для человека средних лет проблемами: сложности в общении с сыном, ссоры с бывшей женой, одиночество, болезнь. Но жизнелюбие и чувство юмора главного героя сглаживают внутренний драматический конфликт персонажа; по прочтении сценария на лице остаётся улыбка, а не слезы».

Евгений Шелякин

Евгений Шелякин, режиссёр: «Для меня, как для человека достигшего некоего возрастного этапа, этот фильм представляется в том числе личным высказыванием. Сочетание комедии, драмы и притчи неслучайно. На мой взгляд именно в этой тональности разговор со зрителями на тему растраченной жизни, надежды, последнего шанса, будет наиболее выразительным. Я счастлив поработать с Алексеем Гуськовым, потому что, на мой взгляд, он идеально вписывается в создаваемый нами мир "Вечной жизни"».

В настоящий момент закончено возведение декораций в Генуэзской крепости, съёмочная группа приступила к работе. Картина выйдет в прокат весной следующего года, когда Алексей Гуськов отметит своё 60-летие.
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№ 1
Ai-Zhukov.livejournal   1.06.2017 - 16:17
Алексей Гуськов (59) - молодчик (высшая оценка игрокам среди спортивных болельщиков)! "В своём персонаже я увидел драматический надлом, свойственный одинокому человеку. Он сталкивается с типичными... читать далее>>
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